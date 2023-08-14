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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:20

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«КазАзот» приостановит работу завода и выдаст в сеть электроэнергию для населения

В связи с распоряжением Министерства энергетики РК и руководства Мангистауской области об ограничении потребления электроэнергии Акционерное общество «КазАзот» приостановит работу завода и выдаст в сеть электроэнергию для поддержания населения, сообщает пресс-служба завода.

фото предоставлено пресс-службой завода «КазАзот»
На заводе сообщили, что, учитывая сложившийся в регионе дефицит электроэнергии, руководство компании «КазАзот» приняло решение направить электроэнергию в пользу бытовых потребителей.

- Сейчас завод «КазАзот» выдает в сеть 24МВт*ч электроэнергии. После полной остановки производства выдача электроэнергии в сеть увеличится до 29÷30 МВт*ч. Остановка производства проводится поэтапно. Вчера, 13 августа, на заводе начата остановка цеха сложных минеральных удобрений. Сегодня ночью, 14 августа, были остановлены цех сложных минеральных удобрений, цех слабой азотной кислоты и производство аммиака, - сообщили в компании.

Напомним, 13 августа в связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока №3 и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии. В регионе введена «веерная» подача электроэнергии.

Власти Мангистауской области обещают за сутки извещать население о грядущих отключениях электроэнергии.

Все нефтяные предприятия Мангистау остались без электричества.



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