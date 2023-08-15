Жители Актау возмутились графиком отключения электроэнергии

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Жители Актау ознакомились с графиком отключения электричества в городе и остались недовольны тем, что некоторые районы повторяются в перечне несколько раз за день, а другие и вовсе отсутствуют.
- Почему некоторые микрорайоны по несколько раз в день стоят, а другие, как например, 10 микрорайон, в графике вообще отсутствуют? Несколько микрорайонов в пятницу вообще с 16:00 до 22:00 часов будут отключены. А если у кого-то дома электрическая плита, ужинать как будут? – возмутились жители города.
В ГКП «АУЭС» объяснили порядок отключения электричества.
- Повторяются микрорайоны, но дома разные. Ведь дома подключаются с разных ячеек в главной понизительной подстанции. Получается частичное погашение. Например, 4А микрорайон идёт в цепочке с 4 микрорайоном. Также 7А в цепочке с 7 микрорайоном. То есть когда отключают свет в 4 микрорайоне, он автоматически отключается и в 4А, - пояснили в коммунальном предприятии.
Напомним, в Мангистау временно вступили в силу ограничения на использование электрической энергии. Ограничения будут действовать в соответствии с утвержденным графиком.
- Почему некоторые микрорайоны по несколько раз в день стоят, а другие, как например, 10 микрорайон, в графике вообще отсутствуют? Несколько микрорайонов в пятницу вообще с 16:00 до 22:00 часов будут отключены. А если у кого-то дома электрическая плита, ужинать как будут? – возмутились жители города.
В ГКП «АУЭС» объяснили порядок отключения электричества.
- Повторяются микрорайоны, но дома разные. Ведь дома подключаются с разных ячеек в главной понизительной подстанции. Получается частичное погашение. Например, 4А микрорайон идёт в цепочке с 4 микрорайоном. Также 7А в цепочке с 7 микрорайоном. То есть когда отключают свет в 4 микрорайоне, он автоматически отключается и в 4А, - пояснили в коммунальном предприятии.
Напомним, в Мангистау временно вступили в силу ограничения на использование электрической энергии. Ограничения будут действовать в соответствии с утвержденным графиком.