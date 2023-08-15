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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:25

Просмотров: 221

Жители Актау возмутились графиком отключения электроэнергии

Люди остались недовольны порядком временного отключения электроэнергии в домах города. В государственном коммунальном предприятии «Актауское управление электрических сетей» (ГКП «АУЭС») прокомментировали ситуацию.

Иллюстративное фото с сайта static.mk.ru
Жители Актау ознакомились с графиком отключения электричества в городе и остались недовольны тем, что некоторые районы повторяются в перечне несколько раз за день, а другие и вовсе отсутствуют.

- Почему некоторые микрорайоны по несколько раз в день стоят, а другие, как например, 10 микрорайон, в графике вообще отсутствуют? Несколько микрорайонов в пятницу вообще с 16:00 до 22:00 часов будут отключены. А если у кого-то дома электрическая плита, ужинать как будут? – возмутились жители города.

В ГКП «АУЭС» объяснили порядок отключения электричества.

- Повторяются микрорайоны, но дома разные. Ведь дома подключаются с разных ячеек в главной понизительной подстанции. Получается частичное погашение. Например, 4А микрорайон идёт в цепочке с 4 микрорайоном. Также 7А в цепочке с 7 микрорайоном. То есть когда отключают свет в 4 микрорайоне, он автоматически отключается и в 4А, - пояснили в коммунальном предприятии.

Напомним, в Мангистау временно вступили в силу ограничения на использование электрической энергии. Ограничения будут действовать в соответствии с утвержденным графиком.



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Комментарии ( 2 )

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  • Kain-Livesy
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:35
Укажите дома обязательно, а то ждем отключения, а Света не уходит devil
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Белое ☀️
  • Вован
  • cnnc
  • Kain-Livesy
 babe (Посетители) Сегодня, 11:33
Если так, то сформируйте корректный график , понятный для всех ! Даже тут безграмотная работа! Позор!
 
 

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