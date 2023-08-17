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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 20:31

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Ситуацию с аварийным отключением электроэнергии в медучреждениях Мангистау прокомментировали в АУЭС

В ГКП «АУЭС» объяснили, что в рамках проведения плановых «веерных» отключений электроснабжения в Актау важные объекты, включая больничные городки в 26 и 1 микрорайонах, исключены из графика отключения. В Мангистауском областном перинатальном центре произошло аварийное отключение, связанное с повреждением кабеля.

Фото из архива Lada.kz
Аварийное отключение в Мангистауском перинатальном центре связано с повреждением кабеля и никак не связано с проведением «веерного» отключения электроснабжения в Актау, сообщили в ГКП «АУЭС».

- Вчера было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии в 34 микрорайоне. Причиной было повреждение кабеля, соединяющего главный подстанционный пункт 4Г с 34А микрорайоном. Данный кабель обеспечивает электропитание областного перинатального центра, который оборудован резервным генератором. Кроме того, информируем, что центр «Матери и ребенка» был временно подключен к электросети через час после начала отключения. Преимущественно наши бригады занимались устранением неполадок и восстановлением электроснабжения родильного дома. Время начала отключения: 20:25, а время восстановления: 21:30, - сообщает ГКП «АУЭС».

В настоящее время электроснабжение родильного дома функционирует в нормальном режиме, сообщили в ГКП «АУЭС».

- Что касается частной поликлиники «Нейрон», расположенной в здании бывшего детского сада, ее электроснабжение осуществляется от подстанции ТП14-06. В рамках планового «веерного» отключения также была произведена дезактивация подстанции ТП 14-06, что повлекло за собой временное прекращение электроподачи в поликлинике «Нейрон». Следовательно, в период проведения отключения в микрорайоне 14 также было временное отсутствие электроэнергии в поликлинике «Нейрон».

Напомним, жители Актау возмутились отключением электричества в поликлинике «Нейрон», а также в областном перинатальном центре, несмотря на то, что в медицинских учреждениях власти обещали не отключать электроэнергию.



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