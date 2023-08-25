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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 616

Ремонт колеса обозрения: жители Актау пожаловались на разбитую спецтехникой брусчатку в парке

В социальной сети жители Актау пожаловались на разбитую спецтехникой брусчатку в парке «Акбота». Владелец колеса обозрения Булат Есеналиев заявил, что поврежденная тротуарная плитка будет восстановлена в полном объеме после окончания монтажных работ.

Фото жителей Актау
По словам горожан, сегодня, 25 августа, в парке «Акбота» при проведении работ по монтажу колеса обозрения, спецтехникой была разрушена тротуарная плитка.

Ремонт колеса обозрения: жители Актау пожаловались на разбитую спецтехникой брусчатку в парке


- Спецтехникой приведено в неисправность более 120 квадратных метров тротуарной плитки. Кто и за чей счет будет восстанавливать плитку, - возмутился житель Актау.

Ремонт колеса обозрения: жители Актау пожаловались на разбитую спецтехникой брусчатку в парке


Владелец колеса обозрения Булат Есеналиев заявил, что поврежденная тротуарная плитка будет восстановлена в полном объеме после окончания монтажных работ.

- Поврежденная тротуарная плитка будет восстановлена за счет собственника данного аттракциона, - сказал Булат Есеналиев.

Также он отметил, что точного срока окончания монтажных работ назвать не может, так как монтажом аттракциона занимаются три независимые друг от друга подрядные организации.

- Ориентировочный срок окончания работ – сентябрь, - отметил владелец аттракциона.

Напомним, в июле 2023 года колесо обозрения в парке «Акбота» разобрали для проведения ремонта. После ремонта аттракцион вновь заработает.



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Комментарии ( 1 )

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 Кинст (Посетители) Сегодня, 17:44
Да нафиг оно (колесо) там вообще нужно?!
 
 

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