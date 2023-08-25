Ремонт колеса обозрения: жители Актау пожаловались на разбитую спецтехникой брусчатку в парке

Фото жителей Актау
По словам горожан, сегодня, 25 августа, в парке «Акбота» при проведении работ по монтажу колеса обозрения, спецтехникой была разрушена тротуарная плитка.
- Спецтехникой приведено в неисправность более 120 квадратных метров тротуарной плитки. Кто и за чей счет будет восстанавливать плитку, - возмутился житель Актау.
Владелец колеса обозрения Булат Есеналиев заявил, что поврежденная тротуарная плитка будет восстановлена в полном объеме после окончания монтажных работ.
- Поврежденная тротуарная плитка будет восстановлена за счет собственника данного аттракциона, - сказал Булат Есеналиев.
Также он отметил, что точного срока окончания монтажных работ назвать не может, так как монтажом аттракциона занимаются три независимые друг от друга подрядные организации.
- Ориентировочный срок окончания работ – сентябрь, - отметил владелец аттракциона.
Напомним, в июле 2023 года колесо обозрения в парке «Акбота» разобрали для проведения ремонта. После ремонта аттракцион вновь заработает.
- Спецтехникой приведено в неисправность более 120 квадратных метров тротуарной плитки. Кто и за чей счет будет восстанавливать плитку, - возмутился житель Актау.
Владелец колеса обозрения Булат Есеналиев заявил, что поврежденная тротуарная плитка будет восстановлена в полном объеме после окончания монтажных работ.
- Поврежденная тротуарная плитка будет восстановлена за счет собственника данного аттракциона, - сказал Булат Есеналиев.
Также он отметил, что точного срока окончания монтажных работ назвать не может, так как монтажом аттракциона занимаются три независимые друг от друга подрядные организации.
- Ориентировочный срок окончания работ – сентябрь, - отметил владелец аттракциона.
Напомним, в июле 2023 года колесо обозрения в парке «Акбота» разобрали для проведения ремонта. После ремонта аттракцион вновь заработает.