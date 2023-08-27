Названа должность «героя» нашумевшего видео из ущелья Мангистау

- С 1 августа он находится в очередном трудовом отпуске. С 28 августа будет отозван в связи с увольнением работника временно исполняющего обязанности директора. По выходу на работу будет проведены разъяснительные работы по факту произошедшего в Мангистау и будут применены соответствующие меры согласно законодательству РК, - заверили в городском отделе культуры.

Имя и должность вандала озвучили в пресс-службе акима Актюбинской области. Там сообщили, что на видео Манас Кошербаев - директор городского дома культуры казахского общества слепых.В городском отделе культуры Актобе отметили, что директором он является с октября 2022 года.Напомним, вандал попал на видео в ущелье Ыбыкты Сай.Позже в мужчине на видео пользователи Сети узнали чиновника из Актобе.