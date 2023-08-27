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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:46

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Названа должность «героя» нашумевшего видео из ущелья Мангистау

Стало известно, кем является мужчина, который выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.

Кадр видео
Имя и должность вандала озвучили в пресс-службе акима Актюбинской области. Там сообщили, что на видео Манас Кошербаев - директор городского дома культуры казахского общества слепых.

В городском отделе культуры Актобе отметили, что директором он является с октября 2022 года.

- С 1 августа он находится в очередном трудовом отпуске. С 28 августа будет отозван в связи с увольнением работника временно исполняющего обязанности директора. По выходу на работу будет проведены разъяснительные работы по факту произошедшего в Мангистау и будут применены соответствующие меры согласно законодательству РК, - заверили в городском отделе культуры.


Напомним, вандал попал на видео в ущелье Ыбыкты Сай.

Позже в мужчине на видео пользователи Сети узнали чиновника из Актобе.




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