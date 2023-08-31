Круизный лайнер «Пётр Великий» готовят к ходовым испытаниям в водах Волги и Каспийского моря

Фото управления пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области
Первый за постсоветское время лайнер «Пётр Великий» построили в России для круизов по Каспийскому и Черному морям на производственной площадке судостроительного завода «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) по проекту PV300VD для оператора «Мостурфлот». Пассажирам будут доступны рестораны, спа-салоны, тренажерные залы, бассейн и сауна. Всего в «плавучем отеле» 155 кают на 310 мест. Обслуживать туристов будут 90 сотрудников, в том числе члены экипажа.
- В Астраханской области круизный лайнер «Пётр Великий» готовят к ходовым испытаниям. Тестировать судно будут на речных и морских просторах до конца года, - говорится в сообщении.
Отмечается, что его планируют ввести в эксплуатацию к следующему туристическому сезону.
По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, оценившего готовность теплохода, строительство подобных кораблей поможет развивать круизный туризм в Астраханской области и в России в целом. Международные партнеры из Ирана, Туркмении и Казахстана готовы рассмотреть создание новых круизных маршрутов, отметил он.
«Пётр Великий» будет следовать по Волге, Каспийскому, Азовскому и Черному морям с заходом в Актау, Туркменбаши, Баку и Махачкалу.
- Суда такого класса не строились в России более 60 лет. При создании лайнера «Пётр Великий» астраханские корабелы освоили новое направление судостроения. Это позволит нашему региону принимать заказы на аналогичные работы. Готовы оказать поддержку для продолжения проекта и серийному строительству, в том числе для наших партнёров из прикаспийских государств, - приводятся в сообщении слова Бабушкина.
Напомним, между Актау и Астраханью планируют запустить туристический круизный лайнер.
- В Астраханской области круизный лайнер «Пётр Великий» готовят к ходовым испытаниям. Тестировать судно будут на речных и морских просторах до конца года, - говорится в сообщении.
Отмечается, что его планируют ввести в эксплуатацию к следующему туристическому сезону.
По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, оценившего готовность теплохода, строительство подобных кораблей поможет развивать круизный туризм в Астраханской области и в России в целом. Международные партнеры из Ирана, Туркмении и Казахстана готовы рассмотреть создание новых круизных маршрутов, отметил он.
«Пётр Великий» будет следовать по Волге, Каспийскому, Азовскому и Черному морям с заходом в Актау, Туркменбаши, Баку и Махачкалу.
- Суда такого класса не строились в России более 60 лет. При создании лайнера «Пётр Великий» астраханские корабелы освоили новое направление судостроения. Это позволит нашему региону принимать заказы на аналогичные работы. Готовы оказать поддержку для продолжения проекта и серийному строительству, в том числе для наших партнёров из прикаспийских государств, - приводятся в сообщении слова Бабушкина.
Напомним, между Актау и Астраханью планируют запустить туристический круизный лайнер.
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