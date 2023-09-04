И ныне там: когда пообещали чиновники сделать дорогу к яхт-клубу в Актау

Фото местного жителя Ратмира
Горожане возмутились тем, что обещанное асфальтирование проезжей части к яхт-клубу «Бриз» затянулось.
В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в городе проводятся работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог на центральной улице.
Напомним, для развития туризма, как считают горожане, требуется провести ямочный ремонт автодороги, ведущей к единственному яхт-клубу «Бриз».
- В начале лета акимат обещал провести ремонт, но, к сожалению, дорога осталась в таком же печальном состоянии. Вот так и надейся на «Жана Казахстан», а ведь лето уже, считай, закончилось. Видимо, акимат планирует отремонтировать дорогу в холод. За что народ платит налоги? - спрашивает местный житель Ратмир.
В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в городе проводятся работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог на центральной улице.
- Ремонт дороги к яхт-клубу будет проведён в сентябре этого года, - пообещали чиновники.
Напомним, для развития туризма, как считают горожане, требуется провести ямочный ремонт автодороги, ведущей к единственному яхт-клубу «Бриз».
Оставьте свой комментарий первым.