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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:54

Просмотров: 139

И ныне там: когда пообещали чиновники сделать дорогу к яхт-клубу в Актау

Вопрос ремонта автомобильной дороги в очередной раз подняли местные жители. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили о сроках проведения ремонта.

Фото местного жителя Ратмира
Горожане возмутились тем, что обещанное асфальтирование проезжей части к яхт-клубу «Бриз» затянулось.

И ныне там: когда пообещали чиновники сделать дорогу к яхт-клубу в Актау


- В начале лета акимат обещал провести ремонт, но, к сожалению, дорога осталась в таком же печальном состоянии. Вот так и надейся на «Жана Казахстан», а ведь лето уже, считай, закончилось. Видимо, акимат планирует отремонтировать дорогу в холод. За что народ платит налоги? - спрашивает местный житель Ратмир.


И ныне там: когда пообещали чиновники сделать дорогу к яхт-клубу в Актау


В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в городе проводятся работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог на центральной улице.

- Ремонт дороги к яхт-клубу будет проведён в сентябре этого года, - пообещали чиновники.


Напомним, для развития туризма, как считают горожане, требуется провести ямочный ремонт автодороги, ведущей к единственному яхт-клубу «Бриз».



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