И ныне там: когда пообещали чиновники сделать дорогу к яхт-клубу в Актау

- В начале лета акимат обещал провести ремонт, но, к сожалению, дорога осталась в таком же печальном состоянии. Вот так и надейся на «Жана Казахстан», а ведь лето уже, считай, закончилось. Видимо, акимат планирует отремонтировать дорогу в холод. За что народ платит налоги? - спрашивает местный житель Ратмир.

- Ремонт дороги к яхт-клубу будет проведён в сентябре этого года, - пообещали чиновники.