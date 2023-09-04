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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 22:02

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Очереди в миграционном ЦОНе Актау объяснили в «Правительстве для граждан»

Посетители обращаются в миграционный сектор с неполным пакетом документов, вследствие чего им приходится обращаться за оказанием услуг несколько раз, заявила PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области Жадыра Шалабаева.

Кадр с видеоролика
Жители Актау ранее обращались в редакцию Lada.kz с жалобами на сервис в Центре обслуживания населения, расположенном в 21 микрорайоне. По словам горожан, они вынуждены часами стоять в очереди за получением услуг.

Ситуацию прокомментировали в «Правительстве для граждан».

- В секторе миграционных услуг Актауского городского отдела №2 было зафиксировано скопление очереди вследствие того, что центр оказывает услуги трудовым мигрантам по регистрации, ежеквартальной перерегистрации, а также продлению договора с работодателем. Кроме этого, иностранные студенты получают разрешение на временное проживание. Также зачастую посетители обращаются в миграционный сектор с неполным пакетом документов, вследствие чего им приходится обращаться за оказанием услуг несколько раз. Также сообщаем, что в здании данного сектора, в операционном зале, находится кабинет дактилоскопического обследования трудовых мигрантов миграционной полиции, - прокомментировала PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области Жадыра Шалабаева.

Вместе с тем отмечается, что в секторе миграционных услуг Актауского городского отдела №2 граждане обслуживаются в порядке очереди, государственные услуги предоставляются согласно утвержденным стандартам и требованиям.



Напомним, очереди в миграционном ЦОНе Актау сняли на видео.



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