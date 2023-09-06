Антимонопольный орган: мангистауские потребители при подключении к товарному газу не должны платить за врезку сетей и пуск

- Потребители и субъекты предпринимательства при подключении к товарному газу не должны платить за врезку сетей в действующий газопровод и пуск товарного газа. Данные виды деятельности входят в регулируемую услугу по транспортировке товарного газа АО «КазТрансГаз Аймак» по тарифу, утвержденному уполномоченным органом в сфере естественных монополий (департамент Комитета по развитию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области), - сообщили в антимонопольном департаменте.

В ведомстве сообщили, что доводы антимонопольного органа Постановлением Верховного Суда Республики Казахстан признаны законными и обоснованными.На сегодняшний день в Мангистауской области 99 процентов населения газифицировано, и на рынке действует более 100 субъектов, осуществляющих сварочно-монтажные работы.Напомним, в 2022 году департаментом агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области были выявлены факты злоупотребления монопольным положением в действиях филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на рынке по услуге сварочно-монтажных работ при подключении потребителей к природному газу. В нарушение норм антимонопольного законодательства «КазТрансГаз Аймак» весь объем работ передавал исключительно одному субъекту, тем самым ограничивал конкуренцию и ущемлял права других субъектов предпринимательства. Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Актау филиалу «КазТрансГаз Аймак» был наложен штраф свыше шести миллионов тенге.