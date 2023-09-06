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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 684

Антимонопольный орган: мангистауские потребители при подключении к товарному газу не должны платить за врезку сетей и пуск

Потребители и субъекты предпринимательства при подключении к товарному газу не должны платить за врезку сетей в действующий газопровод и пуск товарного газа. Данные виды деятельности входят в регулируемую услугу по транспортировке товарного газа АО «КазТрансГаз Аймак». Об этом сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В ведомстве сообщили, что доводы антимонопольного органа Постановлением Верховного Суда Республики Казахстан признаны законными и обоснованными.

- Потребители и субъекты предпринимательства при подключении к товарному газу не должны платить за врезку сетей в действующий газопровод и пуск товарного газа. Данные виды деятельности входят в регулируемую услугу по транспортировке товарного газа АО «КазТрансГаз Аймак» по тарифу, утвержденному уполномоченным органом в сфере естественных монополий (департамент Комитета по развитию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области), - сообщили в антимонопольном департаменте.


На сегодняшний день в Мангистауской области 99 процентов населения газифицировано, и на рынке действует более 100 субъектов, осуществляющих сварочно-монтажные работы.

Напомним, в 2022 году департаментом агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области были выявлены факты злоупотребления монопольным положением в действиях филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на рынке по услуге сварочно-монтажных работ при подключении потребителей к природному газу. В нарушение норм антимонопольного законодательства «КазТрансГаз Аймак» весь объем работ передавал исключительно одному субъекту, тем самым ограничивал конкуренцию и ущемлял права других субъектов предпринимательства. Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Актау филиалу «КазТрансГаз Аймак» был наложен штраф свыше шести миллионов тенге.



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Комментарии ( 2 )

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mustain (Посетители) Сегодня, 18:04
Самый ленивый и тормозной госорган
 
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  • kolu411
 GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 17:38
Ну, когда уже газифицированно 99% потребителей, то почему бы и не отменить за врезку? Благодетили...
 
 

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