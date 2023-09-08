Жительница села Баянды пожаловалась на утечку газа из подземного газопровода вблизи детского сада

Кадр видео
Жительница села Баянды опубликовала видеообращение в Телеграм-чате акимата Мангистауской области. На видео жительница села пожаловать на запах газа.
- Утечка газа из подземного газопровода, который проходит вблизи детского сада, - сказала женщина за кадром видео.
В Мангистауском производственном филиале АО «КазТрансГаз Аймак» Мунайлинского района сообщили, что неисправность уже устранена.
- В ходе осмотра подземного железного трубопровода низкого давления в селе Баянды нашими специалистами газовой службы было установлено наличие неисправности. На сегодняшний день неисправность уже устранена, произведен ремонт дефектной части трубопровода, - сообщили в компании.
В копании также ответили на вопрос журналиста: не представляет ли опасности то, что данный газопровод проходит неподалеку от детского сада?
- Никаких рисков нет, соблюдена охранная зона. Газопровод низкого давления проходит вдоль дороги, в так называемом рабочем коридоре, где расположены все коммуникации. Газопровод не заходит на территорию детского сада, он расположен в 60–70 метрах от него. Опасности он ни для кого не предоставляет, - ответили в филиале АО «КазТрансГаз Аймак».
Напомним, ранее жители Жанаозена сообщали, что взрыв в жилом доме, в результате которого погибли 6 человек мог произойти из-за того, что рабочие могли задеть подземный газопровод, что привело к утечке газа. Аким Жанаозена сообщил, что экспертиза исключила эту версию.
- Утечка газа из подземного газопровода, который проходит вблизи детского сада, - сказала женщина за кадром видео.
В Мангистауском производственном филиале АО «КазТрансГаз Аймак» Мунайлинского района сообщили, что неисправность уже устранена.
- В ходе осмотра подземного железного трубопровода низкого давления в селе Баянды нашими специалистами газовой службы было установлено наличие неисправности. На сегодняшний день неисправность уже устранена, произведен ремонт дефектной части трубопровода, - сообщили в компании.
В копании также ответили на вопрос журналиста: не представляет ли опасности то, что данный газопровод проходит неподалеку от детского сада?
- Никаких рисков нет, соблюдена охранная зона. Газопровод низкого давления проходит вдоль дороги, в так называемом рабочем коридоре, где расположены все коммуникации. Газопровод не заходит на территорию детского сада, он расположен в 60–70 метрах от него. Опасности он ни для кого не предоставляет, - ответили в филиале АО «КазТрансГаз Аймак».
Напомним, ранее жители Жанаозена сообщали, что взрыв в жилом доме, в результате которого погибли 6 человек мог произойти из-за того, что рабочие могли задеть подземный газопровод, что привело к утечке газа. Аким Жанаозена сообщил, что экспертиза исключила эту версию.
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