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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 15:59

Просмотров: 737

Жительница села Баянды пожаловалась на утечку газа из подземного газопровода вблизи детского сада

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жительница села Баянды пожаловалась на утечку газа из подземного газопровода, находящегося вблизи детского сада. В Мангистауском производственном филиале АО «КазТрансГаз Аймак» Мунайлинского района сообщили, что неисправность уже устранена.

Кадр видео
Жительница села Баянды опубликовала видеообращение в Телеграм-чате акимата Мангистауской области. На видео жительница села пожаловать на запах газа.

- Утечка газа из подземного газопровода, который проходит вблизи детского сада, - сказала женщина за кадром видео.




В Мангистауском производственном филиале АО «КазТрансГаз Аймак» Мунайлинского района сообщили, что неисправность уже устранена.

- В ходе осмотра подземного железного трубопровода низкого давления в селе Баянды нашими специалистами газовой службы было установлено наличие неисправности. На сегодняшний день неисправность уже устранена, произведен ремонт дефектной части трубопровода, - сообщили в компании.

Жительница села Баянды пожаловалась на утечку газа из подземного газопровода вблизи детского сада


Жительница села Баянды пожаловалась на утечку газа из подземного газопровода вблизи детского сада


В копании также ответили на вопрос журналиста: не представляет ли опасности то, что данный газопровод проходит неподалеку от детского сада?

- Никаких рисков нет, соблюдена охранная зона. Газопровод низкого давления проходит вдоль дороги, в так называемом рабочем коридоре, где расположены все коммуникации. Газопровод не заходит на территорию детского сада, он расположен в 60–70 метрах от него. Опасности он ни для кого не предоставляет, - ответили в филиале АО «КазТрансГаз Аймак».

Жительница села Баянды пожаловалась на утечку газа из подземного газопровода вблизи детского сада


Жительница села Баянды пожаловалась на утечку газа из подземного газопровода вблизи детского сада


Жительница села Баянды пожаловалась на утечку газа из подземного газопровода вблизи детского сада


Напомним, ранее жители Жанаозена сообщали, что взрыв в жилом доме, в результате которого погибли 6 человек мог произойти из-за того, что рабочие могли задеть подземный газопровод, что привело к утечке газа. Аким Жанаозена сообщил, что экспертиза исключила эту версию.



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