«Зависли» в аэропорту Актау: Авиакомпания объяснила причину задержки рейса

- Кроме этого, пассажирам предоставлена возможность перебронировать свой следующий рейс бесплатно или полностью сделать возврат авиабилета. Приносим искренние извинения и напоминаем, что безопасность полетов является нашим главным приоритетом, - обратились в авиакомпании.

В авиакомпании сообщили, что 9 сентября рейс CS7576 Актау-Шымкент был задержан в связи с производственными потребностями.Воздушное судно вылетело 10 сентября в 06:25 по местному времени.Пассажиры данного рейса были обеспечены прохладительными напитками, горячим питанием, а также трансфером и размещением в отеле.Напомним, вылет рейса переносили три раза.