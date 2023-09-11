На некоторых участках в Мангистау хотят прекратить геологоразведку

Фото с сайта Inform.kz
По данным сайта LS, на 29 участках в Казахстане планируется прекращение геологоразведки.
В Минэнерго отметили, что основной причиной сворачивания операций по геологоразведке в недропользовании является истечение срока действия контракта.
В ведомстве отметили, что данные участки недр располагаются в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях.
Ранее сообщалось, что Акционерное общество Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) инициирует первичную геологоразведку недр с исследованием пяти новых региональных участков. Три из них находятся в Мангистау.
В Минэнерго отметили, что основной причиной сворачивания операций по геологоразведке в недропользовании является истечение срока действия контракта.
В ведомстве отметили, что данные участки недр располагаются в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях.
Ранее сообщалось, что Акционерное общество Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) инициирует первичную геологоразведку недр с исследованием пяти новых региональных участков. Три из них находятся в Мангистау.
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