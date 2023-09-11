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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:04

Просмотров: 93

 Плачевное состояние: городскую библиотеку Жанаозена пообещали переселить во дворец для молодёжи

В рамках Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2024-2025 годы предусмотрено строительство Дворца для молодёжи в Жанаозене. По проекту левое крыло будущего дворца будет передано центральной библиотеке. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.

Кадр видео
По данным пресс-службы акимата, государственное учреждение «Центральная городская библиотека» сможет, наконец-то, обрести новое и современное место для своей деятельности.

- В настоящее время библиотека находится в аварийном здании, построенном ещё в 1969 году, и использует только часть доступной площади. После завершения строительства планируется перенести центральную библиотеку во дворец для молодёжи. Это улучшит условия для обслуживания читателей и предоставления культурных и образовательных программ, - заявили в городской администрации Жанаозена.


Напомним, жители Жанаозена сняли на видео здание городской библиотеки. На кадрах видно, что объект культуры находится в плачевном состоянии. В здании обшарпаны стены, а где-то и вовсе виднеются огромные щели, потрескались потолки, и пришли в негодность полы.



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