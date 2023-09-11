 Плачевное состояние: городскую библиотеку Жанаозена пообещали переселить во дворец для молодёжи

- В настоящее время библиотека находится в аварийном здании, построенном ещё в 1969 году, и использует только часть доступной площади. После завершения строительства планируется перенести центральную библиотеку во дворец для молодёжи. Это улучшит условия для обслуживания читателей и предоставления культурных и образовательных программ, - заявили в городской администрации Жанаозена.

По данным пресс-службы акимата, государственное учреждение «Центральная городская библиотека» сможет, наконец-то, обрести новое и современное место для своей деятельности.Напомним, жители Жанаозена сняли на видео здание городской библиотеки. На кадрах видно, что объект культуры находится в плачевном состоянии. В здании обшарпаны стены, а где-то и вовсе виднеются огромные щели, потрескались потолки, и пришли в негодность полы.