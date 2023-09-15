Акимат в Мунайлинском районе подал в суд на недобросовестных подрядчиков

- Деньги на проведение среднего ремонта автомобильной дороги выделили после проведения конкурса. Был заключен договор с ТОО «Ersai Group» в мае текущего года. ​Однако подрядчик ТОО «Ersai Group» не выполнил работы в соответствии с контрактом. По этой причине акимат Баскудукского сельского округа направил иск в суд для признания подрядной организации недобросовестным подрядчиком, - говорится в сообщении ведомства.

- До конца года в случае выявления подрядной организации будут проведены строительные работы. Что касается пешеходных дорожек, был заключен договор с подрядным учреждением по прокладке пешеходной дорожки на указанной территории в видеозаписи. В настоящее время подрядными организациями начаты соответствующие работы, - добавили в акимате.