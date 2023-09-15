Акимат в Мунайлинском районе подал в суд на недобросовестных подрядчиков

скриншот из видео
В акимате Мунайлинского района прокомментировали видео, на котором видно, в каких условиях сельские школьники добираются до учебного заведения.
По данным акимата, суд удовлетворил требования акимата сельского округа: договор с подрядчиком расторгли. В целях определения подрядной организации проводится новый конкурс.
Напомним, жительница села Баскудук запечатлела на видео, как дети идут в школу по грязным лужам и сквозь мусорные свалки, а сопровождает учеников стая бродячих собак. Зоозащитники прокомментировали запись, заявив, что отсутствие своевременной стерилизации бездомных животных и привело к огромному росту их числа в регионе. В местной администрации сообщили, что победитель тендера по отлову бродячих собак уже приступил к своей работе.
- Деньги на проведение среднего ремонта автомобильной дороги выделили после проведения конкурса. Был заключен договор с ТОО «Ersai Group» в мае текущего года. Однако подрядчик ТОО «Ersai Group» не выполнил работы в соответствии с контрактом. По этой причине акимат Баскудукского сельского округа направил иск в суд для признания подрядной организации недобросовестным подрядчиком, - говорится в сообщении ведомства.
По данным акимата, суд удовлетворил требования акимата сельского округа: договор с подрядчиком расторгли. В целях определения подрядной организации проводится новый конкурс.
- До конца года в случае выявления подрядной организации будут проведены строительные работы. Что касается пешеходных дорожек, был заключен договор с подрядным учреждением по прокладке пешеходной дорожки на указанной территории в видеозаписи. В настоящее время подрядными организациями начаты соответствующие работы, - добавили в акимате.
Напомним, жительница села Баскудук запечатлела на видео, как дети идут в школу по грязным лужам и сквозь мусорные свалки, а сопровождает учеников стая бродячих собак. Зоозащитники прокомментировали запись, заявив, что отсутствие своевременной стерилизации бездомных животных и привело к огромному росту их числа в регионе. В местной администрации сообщили, что победитель тендера по отлову бродячих собак уже приступил к своей работе.
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