Какое месторождение в Мангистау вернул государству Кайрат Боранбаев

- Компания закредитована. На протяжении долгих лет генерирует лишь убытки. Однако кредиты были взяты на развитие месторождения (новые собственные нефтепроводы, комплексы по закачке пресной воды и прочее). Компания прогнозировала за счет снижения операционных затрат и наращивания нефтедобычи (15 процентов) выйти в плюс, - говорится в сообщении.

Как установлено, Кайрат Боранбаев через холдинг «КазТурбоРемонт» контролирует АО «Phystech ll», которое ведет добычу нефти на месторождении Северный Каражанбас в Мангистауской области.Средняя ежегодная добыча - 44 тысячи тонн. Это всего 0,05 процентов от всей нефтедобычи Казахстана.Напомним, в Агентстве по финансовому мониторингу перечислили имущество на 90 миллиардов тенге, которое Кайрат Боранбаев добровольно передал государству.Во время оглашения апелляционного приговора Кайрату Боранбаеву было перечислено имущество, которое конфискуют у него в доход государства.