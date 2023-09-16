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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 1594

Какое месторождение в Мангистау вернул государству Кайрат Боранбаев

О принадлежащем ранее нефтяном месторождении Кайрата Боранбаева сообщает Телеграм-канал «PRO КАДРЫ KZ».

Фото: ©️ Sputnik / Владислав Воднев
Как установлено, Кайрат Боранбаев через холдинг «КазТурбоРемонт» контролирует АО «Phystech ll», которое ведет добычу нефти на месторождении Северный Каражанбас в Мангистауской области.

Средняя ежегодная добыча - 44 тысячи тонн. Это всего 0,05 процентов от всей нефтедобычи Казахстана.

- Компания закредитована. На протяжении долгих лет генерирует лишь убытки. Однако кредиты были взяты на развитие месторождения (новые собственные нефтепроводы, комплексы по закачке пресной воды и прочее). Компания прогнозировала за счет снижения операционных затрат и наращивания нефтедобычи (15 процентов) выйти в плюс, - говорится в сообщении.


Напомним, в Агентстве по финансовому мониторингу перечислили имущество на 90 миллиардов тенге, которое Кайрат Боранбаев добровольно передал государству.

Во время оглашения апелляционного приговора Кайрату Боранбаеву было перечислено имущество, которое конфискуют у него в доход государства.



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