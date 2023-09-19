Участок центральной дороги на время перекроют из-за проведения ямочного ремонта в Актау

Фото акимата Актау
В акимате сообщили, что в целях проведения текущего ямочного ремонта автомобильной дороги на перекрестке между 5, 6, 7 и 8 микрорайонами 20 сентября с 09:00 до 11:00 часов будет временно закрыта центральная дорога (перед 35 домом в 6 микрорайоне).
- Приносим извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - сообщили в акимате.
Напомним, ранее водителей попросили быть внимательными и осторожными на дороге, особенно в вечернее и ночное время из-за проведения работ по ямочному ремонту в Актау.
- Приносим извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - сообщили в акимате.
Напомним, ранее водителей попросили быть внимательными и осторожными на дороге, особенно в вечернее и ночное время из-за проведения работ по ямочному ремонту в Актау.
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