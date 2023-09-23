А скамейки будут? Началась укладка тротуара в 16 микрорайоне Актау

Фото жителей 16 микрорайона
По словам горожан, от перекрестка между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами до ТРК «Актау» началось строительство тротуарной дорожки. Люди надеются, что работы будут завершены полностью и не остановятся на полпути. Их интересует, будут ли устанавливать скамейки.
В городском отделе ЖКХ сообщили, что длина тротуарной зоны составит около 350 метров, ширина - 2,10 метра.
По проекту, скамейки не предусмотрены, но в отделе ЖКХ рассматриваются варианты по поводу их установки.
Напомним, в июле этого года жители обратились с просьбой узнать, когда, наконец, благоустроят территорию от перекрестка между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами до ТРК «Актау».
В городском отделе ЖКХ сообщили, что длина тротуарной зоны составит около 350 метров, ширина - 2,10 метра.
По проекту, скамейки не предусмотрены, но в отделе ЖКХ рассматриваются варианты по поводу их установки.
- Работы планируется завершить в октябре, - заявили чиновники.
Напомним, в июле этого года жители обратились с просьбой узнать, когда, наконец, благоустроят территорию от перекрестка между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами до ТРК «Актау».
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