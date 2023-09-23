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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:49

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А скамейки будут? Началась укладка тротуара в 16 микрорайоне Актау

Спустя полтора месяца после жалоб жителей на отсутствие пешеходной зоны и скамеек в 16 микрорайоне там началось благоустройство. В городском акимате сообщили о сроках окончания работ.

Фото жителей 16 микрорайона
По словам горожан, от перекрестка между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами до ТРК «Актау» началось строительство тротуарной дорожки. Люди надеются, что работы будут завершены полностью и не остановятся на полпути. Их интересует, будут ли устанавливать скамейки.

А скамейки будут? Началась укладка тротуара в 16 микрорайоне Актау


В городском отделе ЖКХ сообщили, что длина тротуарной зоны составит около 350 метров, ширина - 2,10 метра.

По проекту, скамейки не предусмотрены, но в отделе ЖКХ рассматриваются варианты по поводу их установки.

А скамейки будут? Началась укладка тротуара в 16 микрорайоне Актау


- Работы планируется завершить в октябре, - заявили чиновники.


А скамейки будут? Началась укладка тротуара в 16 микрорайоне Актау


Напомним, в июле этого года жители обратились с просьбой узнать, когда, наконец, благоустроят территорию от перекрестка между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами до ТРК «Актау».



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