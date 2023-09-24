Арендованные электросамокаты бросают на улицах в Актау

- Действительно, эти электросамокаты как игрушка. Покатался и бросил. Тем более кидают как попало. Нет никакой бережливости и ответственности, - говорит жительница 12 микрорайона Зарина.

- Правилами компании запрещено оставлять самокаты в местах, где они будут мешать пешеходам или транспорту. Тем не менее, встречаются ситуации, когда клиенты «бросают» самокаты в неположенном месте без завершения аренды. В таком случае, сотрудник технической поддержки связывается с клиентом для уточнения статуса аренды, если же не удается, то поездка завершается и направляется сотрудник для перемещения самоката в зону парковки, - рассказали в компании.