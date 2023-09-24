Арендованные электросамокаты бросают на улицах в Актау

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Горожане заявляют, что в основном молодежь бросает арендованные электросамокаты на тротуарах после того, как истечет время поездки. Многие оставляют электросамокаты у подъездов, за домами.
Представитель компании «Jet», занимающейся арендой данного транспорта в Актау, сообщил, что завершение аренды предусмотрено только в специально обозначенных местах, обозначенных синей буквой «P» в приложении.
Перед арендой, настоятельно рекомендуем изучить информацию по пользованию в приложении. В разделе «помощь» есть видео-инструкции по использованию самокатов, ответы на часто задаваемые вопросы.
В компании сказали, что самокаты находятся в городе без представителей: все действия выполняются с помощью приложения, за счет этого сервис позволяет быть мобильным и охватывать огромные территории.
Для предотвращения случаев воровства самокаты оснащены несколькими современными системами слежения, а все перемещения отслеживаются операторами. Если подобное все же произошло, подключается служба безопасности и полиция.
Если Вы видите, что самокат находится там, где ему не следует находиться, то об этом можно сообщить в приложении технической поддержки и служба безопасности его заберет.
Точных сроков сезона кикшеринга (краткосрочная аренда электросамокатов) нет, все зависит от погодных условий. Компания рассчитывает предоставлять услуги до ноября. При благоприятных погодных условиях сезон может быть даже продлен.
Также стоит заметить, что у самоката может произойти какой-либо сбой, как по вине клиентов, так и внешних систем. При обращении клиента с любым запросом, сотрудник техподдержки незамедлительно оказывает помощь в решении. Возможны небольшие задержки с ответом в связи с огромной загрузкой. Мы стараемся такого не допускать. Все обращения останутся с ответом.
Весь парк самокатов постоянно проверяется на наличие неисправностей, как в городе, так и в сервисных центрах компании.
Кстати, в Астане, Алматы, Шымкенте, Костанайской области начали штрафовать водителей электросамокатов. У нас же пока не ясно, предусмотрена ли ответственность. В департаменте полиции на данный вопрос пока не ответили.
Напомним, прокат электросамокатов появился у нас в городе летом 2021 года.
- Действительно, эти электросамокаты как игрушка. Покатался и бросил. Тем более кидают как попало. Нет никакой бережливости и ответственности, - говорит жительница 12 микрорайона Зарина.
Представитель компании «Jet», занимающейся арендой данного транспорта в Актау, сообщил, что завершение аренды предусмотрено только в специально обозначенных местах, обозначенных синей буквой «P» в приложении.
- Правилами компании запрещено оставлять самокаты в местах, где они будут мешать пешеходам или транспорту. Тем не менее, встречаются ситуации, когда клиенты «бросают» самокаты в неположенном месте без завершения аренды. В таком случае, сотрудник технической поддержки связывается с клиентом для уточнения статуса аренды, если же не удается, то поездка завершается и направляется сотрудник для перемещения самоката в зону парковки, - рассказали в компании.
Перед арендой, настоятельно рекомендуем изучить информацию по пользованию в приложении. В разделе «помощь» есть видео-инструкции по использованию самокатов, ответы на часто задаваемые вопросы.
В компании сказали, что самокаты находятся в городе без представителей: все действия выполняются с помощью приложения, за счет этого сервис позволяет быть мобильным и охватывать огромные территории.
Для предотвращения случаев воровства самокаты оснащены несколькими современными системами слежения, а все перемещения отслеживаются операторами. Если подобное все же произошло, подключается служба безопасности и полиция.
Если Вы видите, что самокат находится там, где ему не следует находиться, то об этом можно сообщить в приложении технической поддержки и служба безопасности его заберет.
Точных сроков сезона кикшеринга (краткосрочная аренда электросамокатов) нет, все зависит от погодных условий. Компания рассчитывает предоставлять услуги до ноября. При благоприятных погодных условиях сезон может быть даже продлен.
Также стоит заметить, что у самоката может произойти какой-либо сбой, как по вине клиентов, так и внешних систем. При обращении клиента с любым запросом, сотрудник техподдержки незамедлительно оказывает помощь в решении. Возможны небольшие задержки с ответом в связи с огромной загрузкой. Мы стараемся такого не допускать. Все обращения останутся с ответом.
Весь парк самокатов постоянно проверяется на наличие неисправностей, как в городе, так и в сервисных центрах компании.
Кстати, в Астане, Алматы, Шымкенте, Костанайской области начали штрафовать водителей электросамокатов. У нас же пока не ясно, предусмотрена ли ответственность. В департаменте полиции на данный вопрос пока не ответили.
Напомним, прокат электросамокатов появился у нас в городе летом 2021 года.
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