Две недели нечем дышать: жители 31 микрорайона Актау пожаловались на канализационную вонь

- Нам этот колодец не принадлежит. Я указал на видео, где находится наш колодец, после которого начинаются канализационные сети управляющей компании. Мы объяснили специалистам из обслуживающей компании, как устранить дефект. Большой проблемы там нет, - пояснили в коммунальной организации.

На неприятный запах канализации пожаловались жители дома №12 и близлежащих домов в 31 микрорайоне. Пользователь Сети снял на видео последствия порыва труб в канализационном колодце. На кадрах видно, как территорию вокруг колодца залило сточными водами.По словам жильцов порыв случился ещё две недели назад и с тех пор канализационный люк источает зловонные запахи.В государственном коммунальном предприятии (ГКП) «КЖСА» рассказали, что канализационный колодец, снятый на видео, находится на балансе обслуживающей дома №12 организации.