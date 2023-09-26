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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 392

Две недели нечем дышать: жители 31 микрорайона Актау пожаловались на канализационную вонь

Местные жители сняли на видео канализационный колодец, из которого изливается на поверхность жидкость. Жильцы близлежащих домов пожаловались на неприятный запах, источаемый колодцем. В коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» заявили, что колодец, где произошел порыв, не находится у них на балансе, и они уже проконсультировали местную управляющую компанию о способах решения данной проблемы.

Кадр видео
На неприятный запах канализации пожаловались жители дома №12 и близлежащих домов в 31 микрорайоне. Пользователь Сети снял на видео последствия порыва труб в канализационном колодце. На кадрах видно, как территорию вокруг колодца залило сточными водами.

По словам жильцов порыв случился ещё две недели назад и с тех пор канализационный люк источает зловонные запахи.



В государственном коммунальном предприятии (ГКП) «КЖСА» рассказали, что канализационный колодец, снятый на видео, находится на балансе обслуживающей дома №12 организации.



- Нам этот колодец не принадлежит. Я указал на видео, где находится наш колодец, после которого начинаются канализационные сети управляющей компании. Мы объяснили специалистам из обслуживающей компании, как устранить дефект. Большой проблемы там нет, - пояснили в коммунальной организации.



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