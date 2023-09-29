Скандал с видеозаписью про туалетную бумагу: комитет по защите детей вступился за девочку в Актау





- Наша основная задача - обеспечить благоприятную и безопасную среду для каждого ребенка. Это должны все понимать, в том числе и руководители организаций образования. Национальным законодательством Республики Казахстан закреплено право ребенка на свободу слова, выражение своего мнения, развитие своей общественной позиции. Все руководители организаций образования должны четко это знать и помогать детям развивать их социальную активность. Методы запрета, запугивания, угроз не допустимы в воспитательном процессе!, – говорится в сообщении комитета.



- С этой целью в 2021 году был создан институт детских представителей по защите прав детей из числа детей-лидеров. За два года работы с активистами мы получили множество предложений от детей, в том числе и по фактам буллинга, улучшения школьной инфраструктуры, питания. Призываем каждого ребенка и их родителей по любым волнующим вас вопросам открыто и напрямую обращаться в Комитет по охране прав детей, - добавили в комитете.

