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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 10:53

Просмотров: 1730

Скандал с видеозаписью про туалетную бумагу: комитет по защите детей вступился за девочку в Актау

Автор видео про туалетную бумагу и жидкое мыло в уборных комнатах школы №3 сообщила о давлении на нее и ее родителей со стороны руководства учебного учреждения. Ситуацию взял на контроль комитет по защите прав детей, где заявили, что законом закреплено право ребенка на свободу слова.

Коллаж из кадров видео
Девочка, опубликовавшая видео, где она удивляется наличию туалетной бумаги и жидкого мыла в их школе, подверглась давлению со стороны руководства учебного заведения. После публикации, по словам автора видео, руководство школы пригрозило штрафом её родителям, а ей самой запретили участвовать от имени школы на олимпиадах.



Инцидент прокомментировали в комитете по защите прав детей. В ведомстве заявили, что их сотрудники связались с мамой девочкой, и не допустят нарушения прав школьницы.

- Наша основная задача - обеспечить благоприятную и безопасную среду для каждого ребенка. Это должны все понимать, в том числе и руководители организаций образования. Национальным законодательством Республики Казахстан закреплено право ребенка на свободу слова, выражение своего мнения, развитие своей общественной позиции. Все руководители организаций образования должны четко это знать и помогать детям развивать их социальную активность. Методы запрета, запугивания, угроз не допустимы в воспитательном процессе!, – говорится в сообщении комитета.

Там также подчеркнули, что в комитете поддержат каждого ребенка, который активно выражает свою позицию и сообщает о нарушениях его прав.

- С этой целью в 2021 году был создан институт детских представителей по защите прав детей из числа детей-лидеров. За два года работы с активистами мы получили множество предложений от детей, в том числе и по фактам буллинга, улучшения школьной инфраструктуры, питания. Призываем каждого ребенка и их родителей по любым волнующим вас вопросам открыто и напрямую обращаться в Комитет по охране прав детей, - добавили в комитете.



Напомним, в Актау школьница записала видео, в котором она радостно высказалась о появлении в учебном заведении туалетной бумаги и мыла. Видео ученица опубликовала в социальных сетях.



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Комментарии ( 3 )

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-2
  • шевченко
  • bekenova
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Sara19k (Посетители) Сегодня, 13:27
что-то ничего не делает этот комитет по расследованию изнасилования и убийств детей!На юге РК была изнасилована и убита 5-летняя девочка, годами ранее в школа туркестана были изнасилованы старшеклассниками школьники младших классов.И ничего,контора как не вязала веников так не вяжет! А тут выпускница хайпанула и как все заверещали-запищали.Может повышение зарплат учителям-причина всей поддержки этой хайпушницы?! А девочка молодец ,показала всему казахстану-как можно болтать и не отвечать за свои слова,болтай и не важно где правда,а где ложь,не надо за слова отвечать,главное-сболтнуть,словаить хайп и чувствовать себя "значимой".Думаю, девочек на ент получит все 200 баллов и поступит на грант в НазУн. beer2 hypnosis privet

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
-2
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 12:35
Хочу выразить благодарность работникам Комитета по защите детей за то, что обратили внимание на этот случай!
Вчера прочла в новостях и было очень жалко этого ребенка. Сразу было понятно, что на нее надавили. А девочка молодец. rose
 
-1
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 шевченко (Посетители) Сегодня, 12:01
Тварей от образования необходимо наказать! Причём так, чтоб другим неповадно было! Нет ни малейшего сомнения в том, что в школе отродясь не было в туалетах средств гигиены....в лучшем случае обмылок хозяйственного мыла. Смотри ка ты как руководство школы оборзело! Гнать их в шею! А ещё лучше подвергнуть уголовному преследованию! Я за школьницу!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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