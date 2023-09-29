Скандал с видеозаписью про туалетную бумагу: комитет по защите детей вступился за девочку в Актау

Коллаж из кадров видео
Девочка, опубликовавшая видео, где она удивляется наличию туалетной бумаги и жидкого мыла в их школе, подверглась давлению со стороны руководства учебного заведения. После публикации, по словам автора видео, руководство школы пригрозило штрафом её родителям, а ей самой запретили участвовать от имени школы на олимпиадах.
Инцидент прокомментировали в комитете по защите прав детей. В ведомстве заявили, что их сотрудники связались с мамой девочкой, и не допустят нарушения прав школьницы.
Там также подчеркнули, что в комитете поддержат каждого ребенка, который активно выражает свою позицию и сообщает о нарушениях его прав.
Напомним, в Актау школьница записала видео, в котором она радостно высказалась о появлении в учебном заведении туалетной бумаги и мыла. Видео ученица опубликовала в социальных сетях.
Инцидент прокомментировали в комитете по защите прав детей. В ведомстве заявили, что их сотрудники связались с мамой девочкой, и не допустят нарушения прав школьницы.
- Наша основная задача - обеспечить благоприятную и безопасную среду для каждого ребенка. Это должны все понимать, в том числе и руководители организаций образования. Национальным законодательством Республики Казахстан закреплено право ребенка на свободу слова, выражение своего мнения, развитие своей общественной позиции. Все руководители организаций образования должны четко это знать и помогать детям развивать их социальную активность. Методы запрета, запугивания, угроз не допустимы в воспитательном процессе!, – говорится в сообщении комитета.
Там также подчеркнули, что в комитете поддержат каждого ребенка, который активно выражает свою позицию и сообщает о нарушениях его прав.
- С этой целью в 2021 году был создан институт детских представителей по защите прав детей из числа детей-лидеров. За два года работы с активистами мы получили множество предложений от детей, в том числе и по фактам буллинга, улучшения школьной инфраструктуры, питания. Призываем каждого ребенка и их родителей по любым волнующим вас вопросам открыто и напрямую обращаться в Комитет по охране прав детей, - добавили в комитете.
Напомним, в Актау школьница записала видео, в котором она радостно высказалась о появлении в учебном заведении туалетной бумаги и мыла. Видео ученица опубликовала в социальных сетях.