Без вести пропавший фотограф нашелся в Актау

Фото: facebook/baurphoto
В Мангистау прекратили поиски без вести пропавшего фотографа Бауржана Асылбаева. Мужчину нашли живым, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Напомним, что мужчина пропал 22 сентября. В последний раз его видели в 8 микрорайоне Актау. При себе у него был рюкзак. К его поискам подключились волонтеры-активисты.
Напомним, что мужчина пропал 22 сентября. В последний раз его видели в 8 микрорайоне Актау. При себе у него был рюкзак. К его поискам подключились волонтеры-активисты.