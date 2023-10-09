В Актау и Мунайлинском районе проведут разъяснение по уведомлению ТОО «Мангистау Жарык» о повышении тарифа

Иллюстративное фото
В Актау мероприятие состоится 13 октября 2023 года в 16:00 часов по адресу: город Актау, 4 мкр., здание 71, культурно-досуговый комплекс им.Абая.
В Мунайлинском районе мероприятие состоится 11 октября 2023 года в 16:00 часов по адресу: село Мангистау, 24 квартал, 10/5 здание, Дом культуры имени Ф. Онгарсыновой.
В департаменте отметили, что в целях качественного проведения мероприятия необходимо соблюдать требование о соблюдении общественного порядка и регламент проведения собрания, а также не допускать нарушения законодательства Республики Казахстан.
Контактные телефоны департамента: 8(7292) 42-16-20, 43-84-11.
Напомним, скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау.
Никар Рафикова, президент общественного объединения (ОО) «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей», заявила о незаконности повышения тарифа.
Виктория Савченко
В Мунайлинском районе мероприятие состоится 11 октября 2023 года в 16:00 часов по адресу: село Мангистау, 24 квартал, 10/5 здание, Дом культуры имени Ф. Онгарсыновой.
- Департамент приглашает депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средства массовой информации и иных заинтересованных лиц. Все мнения и предложения будут учитываться при утверждении тарифов, - сообщили в ведомстве.
В департаменте отметили, что в целях качественного проведения мероприятия необходимо соблюдать требование о соблюдении общественного порядка и регламент проведения собрания, а также не допускать нарушения законодательства Республики Казахстан.
Контактные телефоны департамента: 8(7292) 42-16-20, 43-84-11.
Напомним, скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау.
Никар Рафикова, президент общественного объединения (ОО) «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей», заявила о незаконности повышения тарифа.
Виктория Савченко