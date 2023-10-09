В Актау и Мунайлинском районе проведут разъяснение по уведомлению ТОО «Мангистау Жарык» о повышении тарифа

- Департамент приглашает депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средства массовой информации и иных заинтересованных лиц. Все мнения и предложения будут учитываться при утверждении тарифов, - сообщили в ведомстве.

В Актау мероприятие состоитсяВ Мунайлинском районе мероприятие состоитсяВ департаменте отметили, что в целях качественного проведения мероприятия необходимо соблюдать требование о соблюдении общественного порядка и регламент проведения собрания, а также не допускать нарушения законодательства Республики Казахстан.Напомним, скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау.Никар Рафикова, президент общественного объединения (ОО) «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей», заявила о незаконности повышения тарифа.