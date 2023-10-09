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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:31

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В Актау и Мунайлинском районе проведут разъяснение по уведомлению ТОО «Мангистау Жарык» о повышении тарифа

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области, учитывая мнения и предложения потребителей Актау, проведет профилактические разъяснительные работы по поступившему уведомлению от ТОО «Мангистау Жарык» о предстоящем повышении предельных цен на услуги электроснабжения.

Иллюстративное фото
В Актау мероприятие состоится 13 октября 2023 года в 16:00 часов по адресу: город Актау, 4 мкр., здание 71, культурно-досуговый комплекс им.Абая.

В Мунайлинском районе мероприятие состоится 11 октября 2023 года в 16:00 часов по адресу: село Мангистау, 24 квартал, 10/5 здание, Дом культуры имени Ф. Онгарсыновой.

- Департамент приглашает депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средства массовой информации и иных заинтересованных лиц. Все мнения и предложения будут учитываться при утверждении тарифов, - сообщили в ведомстве.


В департаменте отметили, что в целях качественного проведения мероприятия необходимо соблюдать требование о соблюдении общественного порядка и регламент проведения собрания, а также не допускать нарушения законодательства Республики Казахстан.

Контактные телефоны департамента: 8(7292) 42-16-20, 43-84-11.

Напомним, скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау.

Никар Рафикова, президент общественного объединения (ОО) «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей», заявила о незаконности повышения тарифа.

Виктория Савченко



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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:54
Формализм чистейшей воды.
Напишут, что тарифы скорректированы с учетом мнения потребителей и все.
Потребители ничего не решают.
Обидно, что такие законы принимают, как бы , избранные народом депутаты.
 
 

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