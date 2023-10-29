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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:46

Просмотров: 889

Появятся ли надземные пешеходные переходы в Актау

На конкурс выставят проекты надземных пешеходных переходов, сообщает городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото автора из архива
Идет работа по разработке проектно-сметной документации проекта «Строительство надземных пешеходных переходов в Актау».

По данному проекту на территории города планируется строительство четырех надземных пешеходных переходов:

1) Перед зданием «Казахателеком» в 14 микрорайоне
2) Перед торговым центром «Олжа» в 30 микрорайоне
3) На кольцевой автодороге у рынка «РусКаз»
4) автодорога перед рынком «Магаш» (Желтый рынок) в 31А микрорайоне.

Напомним, вопрос установки надземных пешеходных переходов поднимали еще в 2016 году. Объявляли конкурс на строительство объектов. Сметная стоимость проекта составила 138,9 миллиона тенге. Строительство планировалось начать в 2017 году и завершить его к концу того же года.



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Комментарии ( 2 )

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Maxatt (Посетители) Вчера, 22:40
Подземные переходы надо строить с магазинами в них
 
-2
  • Bass66
  • fox1167
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14679677 (Посетители) Вчера, 21:10
не глупите - это неудобно и портит город. Никакой безопасности и не будет. Люди будут перебегать дорогу, потому что лень.
 
 

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