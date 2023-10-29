Появятся ли надземные пешеходные переходы в Актау

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Идет работа по разработке проектно-сметной документации проекта «Строительство надземных пешеходных переходов в Актау».
По данному проекту на территории города планируется строительство четырех надземных пешеходных переходов:
1) Перед зданием «Казахателеком» в 14 микрорайоне
2) Перед торговым центром «Олжа» в 30 микрорайоне
3) На кольцевой автодороге у рынка «РусКаз»
4) автодорога перед рынком «Магаш» (Желтый рынок) в 31А микрорайоне.
Напомним, вопрос установки надземных пешеходных переходов поднимали еще в 2016 году. Объявляли конкурс на строительство объектов. Сметная стоимость проекта составила 138,9 миллиона тенге. Строительство планировалось начать в 2017 году и завершить его к концу того же года.
По данному проекту на территории города планируется строительство четырех надземных пешеходных переходов:
1) Перед зданием «Казахателеком» в 14 микрорайоне
2) Перед торговым центром «Олжа» в 30 микрорайоне
3) На кольцевой автодороге у рынка «РусКаз»
4) автодорога перед рынком «Магаш» (Желтый рынок) в 31А микрорайоне.
Напомним, вопрос установки надземных пешеходных переходов поднимали еще в 2016 году. Объявляли конкурс на строительство объектов. Сметная стоимость проекта составила 138,9 миллиона тенге. Строительство планировалось начать в 2017 году и завершить его к концу того же года.