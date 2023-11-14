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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 2762

Уволенного учителя школы №1 в Актау не восстановили в должности: Школьники записали видеообращение к Президенту

Сегодня, 14 ноября, в социальной сети появилось видеообращение учащихся школы №1. Школьники записали видеообращение к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и руководству Министерства образования и науки РК с требованием восстановить уволенного учителя биологии в должности. Журналист Lada.kz связался с Натальей Дроздовой. Она, в свою очередь, сообщила, что ее так и не восстановили на работе, несмотря на приказ отдела образования.

Кадр видео
В своём обращении ученики 11 классов школы № 1 просят Главу государства и Министерства образования и науки РК восстановить справедливое отношение к уволенному учителю и оказать содействие в восстановлении ее на работу.




- Мы просим провести проверку в нашей школе. Мы выступаем с целью поддержать учителя и наших родителей. Мы хотим, чтобы администрации школы пояснила нам, насколько законно уволен один из лучших педагогов нашей школы. Мы просим восстановить в должности уволенного учителя Наталью Викторовну Дроздову, - говорится в видеообращении.


Вчера, 13 ноября 2023 года, на сайте Lada.kz выходила новость о том, что отдел образования вручил уволенному учителю биологии Наталье Дроздовой уведомление о восстановлении на работу.

Однако сегодня, 14 ноября, учитель Наталья Дроздова сообщила журналисту редакции о том, что ее так и не восстановили в должности, несмотря на вышедший приказ отдела образования.

- Сегодня утром я пришла в школу с намерением получить приказ о восстановлении на работу, однако исполняющий обязанности директора отказалась предоставить мне документ. Она ссылается на то, что приказ был оформлен неправильно, и поэтому вопрос о моем восстановлении на должности не рассматривается, - рассказала уволенный учитель.


Уволенного учителя школы №1 в Актау не восстановили в должности: Школьники записали видеообращение к Президенту


Инициативная группа родителей учащихся школы №1 выразила свое возмущение в связи с произволом, который имеет место в учебном заведении.

- В школе происходит произвол, исполняющий обязанности директора игнорирует указания вышестоящего органа - приказ отдела образования о восстановлении учителя на работу. Директор, находясь в отпуске, по-прежнему не отозван, несмотря на проводящуюся прокурорскую проверку в школе. Администрация учебного заведения обязана восстановить на работу учителя в соответствии с приказом отдела образования, разве не так? Из-за сложившейся ситуации сегодня учителю стало плохо, ее из школы увезли на Скорой помощи домой, - рассказали родители школьников.


Родители написали жалобу на незаконные действия администрации школы в департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Мангистауской области, прокуратуру области, департамент по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области, управление государственной инспекции труда Мангистауской области и департамент Агентства РК по делам государственной службы региона.

Редакция Lada.kz ожидает ответа от городского одела образования о восстановлении уволенного учителя в должности. Также редакция направила запросы в прокуратуру области, департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Мангистауской области и управление государственной инспекции труда Мангистауской области.


Напомним, скандалом обернулось увольнение учителя школы №1 в Актау. Внезапное увольнение учителя в школе №1 посреди учебного процесса вызвало возмущение у родителей, которые обратились в редакцию Lada.kz. По их мнению, педагог была образцовым и уходить не собиралась, поэтому новость шокировала и их самих, и учеников. Учитель биологии Наталья Дроздова рассказала журналисту нашего издания, что стало причиной увольнения. В городском отделе образования сообщили, что Приказ об увольнении отменен и принято решение о восстановлении в работе педагога.

10 ноября родители учеников школы №1 и сама преподаватель биологии Наталья Дроздова вновь обратились в редакцию Lada.kz. Они сообщили, что администрация школы до сих пор не уведомила учителя об отмене Приказа об увольнении и возвращении на рабочее место. В самой администрации школы отказались комментировать ситуацию.

Учителя школы №1 в Актау написали коллективное письмо в поддержку уволенной Натальи Дроздовой.

Преподаватели биологии города также выразили возмущение по поводу несправедливого увольнения учителя.

От автора: Эпопея с уволенным учителем продолжается, и пока неясно, чем мотивирует исполняющий обязанности директора свою правоту, игнорируя указания вышестоящего органа - отдела образования. Почему до сих пор отдел образования не может повлиять на восстановление на работу учителя? Почему директора до сих пор не отозвали из отпуска, видя полный «бардак» в учреждении? Почему директор школы отсиживается в стороне, не принимая активных мер? Сложность ситуации порождает множество неразрешенных вопросов. Редакция продолжает следить за развитием событий.



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Комментарии ( 8 )

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sv.vel (Посетители) Сегодня, 19:59
Учителя уволили с ведома отдела образования, поэтому весь этот шум пук в лужу.
 
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Sara19k (Посетители) Сегодня, 19:58
Жанар,тут нет русофобии.Тут на лицо-"творю что хочу"! ИО ооооочень уверена,что она права и будет делать что хочет! На месте родителей я обратилась бы еще и в Департамент по Экономическим Расследования,пусть проверят школу по части Госзакупок и штатки сотрудников школы.Сколько,интересно,директор,ИО, а также бухгалтер себе в штатке рисуют?!Много интересного найдут в части хищения бюджетных денег.

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
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 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 19:53
Ивановна, и в медецине!!!!!
babe, ну кто ж его уволите,если должность ио директора в сто крат выше ,чем отдел образования. А до бухгалтера вообще не добраться. Он наверно выше бога сидит.
 
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  • Ingul
 Ивановна (Посетители) Сегодня, 19:35
Вот результат того, что "недалёкие" люди оказываются у власти. Разруха на дорогах, в парках,.... И что самое страшное , в образовании. Беспредел и незаконные действия администрации школы показывают, как можно поступить с "неудобным" учителем, который имеет своё мнение. Потом не удивляй поступкам молодёжи
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:11
Акимы что номер 1,что номер 2 молчат как немые-словно это их не касается...
 
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 myxa (Посетители) Сегодня, 17:27
Директора и его замов домой без права востановления отправляйте уже. Что вообще творится? Разберитесь уже в конце концов с этим бордаком! Что ждете? Детки молодцы.
 
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 17:15
Изначально было понятно, ЧТО!, русофобским бюрократам в школе указание сверху не "указ", и коллективные возмущения родителей и коллег тоже не аргумент...
Вот!, в этом и есть вся политика, "нового казахстана", толи ещё будет?!...

Все мы ходим под богом.
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 17:10
Увольте уже в конце концов этого недодиректора и его шайку!
 
 

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