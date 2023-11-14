Уволенного учителя школы №1 в Актау не восстановили в должности: Школьники записали видеообращение к Президенту

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В своём обращении ученики 11 классов школы № 1 просят Главу государства и Министерства образования и науки РК восстановить справедливое отношение к уволенному учителю и оказать содействие в восстановлении ее на работу.
Вчера, 13 ноября 2023 года, на сайте Lada.kz выходила новость о том, что отдел образования вручил уволенному учителю биологии Наталье Дроздовой уведомление о восстановлении на работу.
Однако сегодня, 14 ноября, учитель Наталья Дроздова сообщила журналисту редакции о том, что ее так и не восстановили в должности, несмотря на вышедший приказ отдела образования.
Инициативная группа родителей учащихся школы №1 выразила свое возмущение в связи с произволом, который имеет место в учебном заведении.
Родители написали жалобу на незаконные действия администрации школы в департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Мангистауской области, прокуратуру области, департамент по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области, управление государственной инспекции труда Мангистауской области и департамент Агентства РК по делам государственной службы региона.
Редакция Lada.kz ожидает ответа от городского одела образования о восстановлении уволенного учителя в должности. Также редакция направила запросы в прокуратуру области, департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Мангистауской области и управление государственной инспекции труда Мангистауской области.
Напомним, скандалом обернулось увольнение учителя школы №1 в Актау. Внезапное увольнение учителя в школе №1 посреди учебного процесса вызвало возмущение у родителей, которые обратились в редакцию Lada.kz. По их мнению, педагог была образцовым и уходить не собиралась, поэтому новость шокировала и их самих, и учеников. Учитель биологии Наталья Дроздова рассказала журналисту нашего издания, что стало причиной увольнения. В городском отделе образования сообщили, что Приказ об увольнении отменен и принято решение о восстановлении в работе педагога.
10 ноября родители учеников школы №1 и сама преподаватель биологии Наталья Дроздова вновь обратились в редакцию Lada.kz. Они сообщили, что администрация школы до сих пор не уведомила учителя об отмене Приказа об увольнении и возвращении на рабочее место. В самой администрации школы отказались комментировать ситуацию.
Учителя школы №1 в Актау написали коллективное письмо в поддержку уволенной Натальи Дроздовой.
Преподаватели биологии города также выразили возмущение по поводу несправедливого увольнения учителя.
От автора: Эпопея с уволенным учителем продолжается, и пока неясно, чем мотивирует исполняющий обязанности директора свою правоту, игнорируя указания вышестоящего органа - отдела образования. Почему до сих пор отдел образования не может повлиять на восстановление на работу учителя? Почему директора до сих пор не отозвали из отпуска, видя полный «бардак» в учреждении? Почему директор школы отсиживается в стороне, не принимая активных мер? Сложность ситуации порождает множество неразрешенных вопросов. Редакция продолжает следить за развитием событий.
- Мы просим провести проверку в нашей школе. Мы выступаем с целью поддержать учителя и наших родителей. Мы хотим, чтобы администрации школы пояснила нам, насколько законно уволен один из лучших педагогов нашей школы. Мы просим восстановить в должности уволенного учителя Наталью Викторовну Дроздову, - говорится в видеообращении.
Вчера, 13 ноября 2023 года, на сайте Lada.kz выходила новость о том, что отдел образования вручил уволенному учителю биологии Наталье Дроздовой уведомление о восстановлении на работу.
Однако сегодня, 14 ноября, учитель Наталья Дроздова сообщила журналисту редакции о том, что ее так и не восстановили в должности, несмотря на вышедший приказ отдела образования.
- Сегодня утром я пришла в школу с намерением получить приказ о восстановлении на работу, однако исполняющий обязанности директора отказалась предоставить мне документ. Она ссылается на то, что приказ был оформлен неправильно, и поэтому вопрос о моем восстановлении на должности не рассматривается, - рассказала уволенный учитель.
Инициативная группа родителей учащихся школы №1 выразила свое возмущение в связи с произволом, который имеет место в учебном заведении.
- В школе происходит произвол, исполняющий обязанности директора игнорирует указания вышестоящего органа - приказ отдела образования о восстановлении учителя на работу. Директор, находясь в отпуске, по-прежнему не отозван, несмотря на проводящуюся прокурорскую проверку в школе. Администрация учебного заведения обязана восстановить на работу учителя в соответствии с приказом отдела образования, разве не так? Из-за сложившейся ситуации сегодня учителю стало плохо, ее из школы увезли на Скорой помощи домой, - рассказали родители школьников.
Родители написали жалобу на незаконные действия администрации школы в департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Мангистауской области, прокуратуру области, департамент по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области, управление государственной инспекции труда Мангистауской области и департамент Агентства РК по делам государственной службы региона.
Редакция Lada.kz ожидает ответа от городского одела образования о восстановлении уволенного учителя в должности. Также редакция направила запросы в прокуратуру области, департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Мангистауской области и управление государственной инспекции труда Мангистауской области.
Напомним, скандалом обернулось увольнение учителя школы №1 в Актау. Внезапное увольнение учителя в школе №1 посреди учебного процесса вызвало возмущение у родителей, которые обратились в редакцию Lada.kz. По их мнению, педагог была образцовым и уходить не собиралась, поэтому новость шокировала и их самих, и учеников. Учитель биологии Наталья Дроздова рассказала журналисту нашего издания, что стало причиной увольнения. В городском отделе образования сообщили, что Приказ об увольнении отменен и принято решение о восстановлении в работе педагога.
10 ноября родители учеников школы №1 и сама преподаватель биологии Наталья Дроздова вновь обратились в редакцию Lada.kz. Они сообщили, что администрация школы до сих пор не уведомила учителя об отмене Приказа об увольнении и возвращении на рабочее место. В самой администрации школы отказались комментировать ситуацию.
Учителя школы №1 в Актау написали коллективное письмо в поддержку уволенной Натальи Дроздовой.
Преподаватели биологии города также выразили возмущение по поводу несправедливого увольнения учителя.
От автора: Эпопея с уволенным учителем продолжается, и пока неясно, чем мотивирует исполняющий обязанности директора свою правоту, игнорируя указания вышестоящего органа - отдела образования. Почему до сих пор отдел образования не может повлиять на восстановление на работу учителя? Почему директора до сих пор не отозвали из отпуска, видя полный «бардак» в учреждении? Почему директор школы отсиживается в стороне, не принимая активных мер? Сложность ситуации порождает множество неразрешенных вопросов. Редакция продолжает следить за развитием событий.