Уволенного учителя школы №1 в Актау не восстановили в должности: Школьники записали видеообращение к Президенту





- Мы просим провести проверку в нашей школе. Мы выступаем с целью поддержать учителя и наших родителей. Мы хотим, чтобы администрации школы пояснила нам, насколько законно уволен один из лучших педагогов нашей школы. Мы просим восстановить в должности уволенного учителя Наталью Викторовну Дроздову, - говорится в видеообращении.

- Сегодня утром я пришла в школу с намерением получить приказ о восстановлении на работу, однако исполняющий обязанности директора отказалась предоставить мне документ. Она ссылается на то, что приказ был оформлен неправильно, и поэтому вопрос о моем восстановлении на должности не рассматривается, - рассказала уволенный учитель.

- В школе происходит произвол, исполняющий обязанности директора игнорирует указания вышестоящего органа - приказ отдела образования о восстановлении учителя на работу. Директор, находясь в отпуске, по-прежнему не отозван, несмотря на проводящуюся прокурорскую проверку в школе. Администрация учебного заведения обязана восстановить на работу учителя в соответствии с приказом отдела образования, разве не так? Из-за сложившейся ситуации сегодня учителю стало плохо, ее из школы увезли на Скорой помощи домой, - рассказали родители школьников.