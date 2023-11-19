Два новых автобусных маршрута запустили в Актау

В целях охвата территории города дополнительными маршрутами с 18 ноября года в пилотном режиме функционируют новые маршруты №1 и №9.Маршрут №9 будет следовать от поликлиники «Сенім» в 29А микрорайоне до войсковой части №2018 в жилом массиве Приморский.Маршрут №1 будет курсировать от «Специализированного центра обслуживания населения» до войсковой части №2018 в жилом массиве Приморский.Также с 15 ноября маршрут №8 пополнился четырьмя новыми автобусами.