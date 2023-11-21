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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:32

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«КазМунайГаз» приобрел 60 процентов доли нефтяного месторождения в Мангистау у Total

КМГ приобрел 100 процентов акций в уставном капитале компании «Total E&P Dunga GmbH» и права владения в проекте недропользования «Дунга». «Total E&P Dunga GmbH» является участником договора о разделе продукции (ДРП) в проекте «Дунга» и владеет 60 процентами доли. Об этом сообщается на официальном сайте национального оператора Казахстана.

Иллюстративное фото из открытых источников
АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) объявил о завершении приобретения у «TotalEnergies EP Danmark A/S» (дочерняя компания TotalEnergies) 100 процентов акций в уставном капитале компании «Total E&P Dunga GmbH» и права владения в проекте недропользования «Дунга» соответственно. Сделка прошла в соответствии с условиями договора купли-продажи, ранее подписанного между КМГ и «TotalEnergies EP Danmark A/S».

Проект «Дунга» реализуется в рамках Договора о разделе продукции (ДРП). Текущими участниками ДРП являются «Total E&P Dunga GmbH» (60 процентов), «Oman Oil Company Limited» (20 процентов) и «PTT Exploration and Production» (20 процентов).

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что TotalEnergies подписала соглашение о продаже своей дочерней компании Total E&P Dunga GmbH казахстанской компании Oriental Sunrise Corp Ltd на сумму 330 млн долларов,

Нефтегазовое месторождение «Дунга» расположено в Тупкараганском районе Мангистауской области. Геологические запасы месторождения составляют 106 миллионов тонн нефти и более шести миллиардов кубометров газа. Месторождение было открыто в 1966 году.

Проект «Дунга» реализуется в рамках Договора о разделе продукции от 1 мая 1994 года (ДРП), заключенного между «Оман Ойл Компании Лимитед» и Правительством Республики Казахстан.

Само месторождение ввели в пробную эксплуатацию в 2000 году. В период с 2004 по 2006 годы месторождение осваивалось в рамках проекта опытно-промышленной разработки с бурением горизонтальных и вертикальных скважин.

С 2007 года по настоящее время месторождение «Дунга» находится на стадии полномасштабной разработки.

Сумма поступлений в государственный бюджет с начала реализации проекта составила 308 миллионов долларов США.



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