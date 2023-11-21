Власти обратились к владельцам строек в Актау в связи с непогодой

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В городской администрации обратились к собственникам земельных участков, управляющих строительными объектами на территории Актау.
В связи с неблагоприятными условиями их попросили убедиться в безопасности ограждений, строительных материалов и техники на земельных участках, на которых ведутся строительные работы.
Напомним, жители Актау запечатлели на видео последствия сильного ветра. Это сломанный пирс, который из-за шторма был поврежден и ушел под воду. Помимо этого, в селе Боранкул стихией частично сорвало крыши двух домов.
Завтра, 22 ноября, синоптики прогнозируют усиление ветра в регионе до 30 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными условиями их попросили убедиться в безопасности ограждений, строительных материалов и техники на земельных участках, на которых ведутся строительные работы.
- В целях обеспечения безопасности жителей города просим держать ситуацию под контролем!, – добавили в городском акимате.
Напомним, жители Актау запечатлели на видео последствия сильного ветра. Это сломанный пирс, который из-за шторма был поврежден и ушел под воду. Помимо этого, в селе Боранкул стихией частично сорвало крыши двух домов.
Завтра, 22 ноября, синоптики прогнозируют усиление ветра в регионе до 30 метров в секунду.