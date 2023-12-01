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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:56

Просмотров: 433

ДЧС Мангистау: Пожарная безопасность в хостелах не проверяется

Объекты низкой степени риска, к которым относятся все хостелы в регионе, не проверяются на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
На учёте департамента имеются 15 хостелов на территории региона, все из которых отнесены к категории с низкой степенью риска, из-за чего они не подвергаются регулярным проверкам со стороны органов гражданской защиты на соблюдение пожарной безопасности.

- Согласно пункту 5 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» объекты низкой степени риска на предмет соблюдения требований пожарной безопасности не проверяются. Исключением являются внеплановые проверки, которые проводятся в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, то есть по заявлениям физических и юридических лиц, по поручениям прокуратуры и тому подобное, - пояснили в пресс-службе ведомства.


Однако, департамент может проводить профилактические работы на подобных объектах. К примеру, с 13 по 17 ноября на территории региона прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Жатакхана», охватившее все хостелы в области.

- В ходе этих мероприятий владельцам и гостям хостелов разъяснили основные правила пожарной безопасности, вручили памятки, а также дали рекомендации по соблюдению требований правил пожарной безопасности. Вместе с тем сообщаем, что согласно действующим законодательствам органы гражданской защиты не выдают какие-либо разрешения на эксплуатацию хостелов, - отметили в ведомстве.


При эксплуатации гостиниц, хостелов и общежитий департамент просит строго соблюдать требования правил пожарной безопасности, в частности:

- обеспечить постоянное нахождение в исправном рабочем состоянии систем пожарной автоматики, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты и противопожарного водоснабжения, средств защиты и спасения людей, первичных средств пожаротушения и т.п.;
- не допускать использование и применение подвалов, цокольных этажей, чердаков, технических этажей и помещений, вентиляционных камер не по целевому назначению, кроме случаев, предусмотренных проектной документацией;
- не допускать проведение работ на оборудовании (газовые котлы и плиты, холодильники, микроволновые печи и т.п.) с неисправностями, которые могут привести к пожару;
- не допускать изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам, средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;
- не допускать устройство препятствий, сужающие проектные размеры эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галереи, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков), а также забивание (заваривание) двери эвакуационных выходов;
- не допускать курение в номерах или на этажах, за исключением специально отведенных мест с первичными средствами пожаротушения и надписью: «Место для курения»;
- обеспечить безопасную эксплуатацию электрических установок и приборов согласно правилам пожарной безопасности и правилам устройства электроустановок;
- обеспечить вывешивание памяток о мерах пожарной безопасности и индивидуальных планов эвакуации людей на государственном, официальном и международном языках;
- при эксплуатации отопительных устройств строго выполнять требования инструкции заводов-изготовителей, а также требования безопасной эксплуатации систем газоснабжения и государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, предъявляемые к системам отопления.
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать в органы гражданской защиты по телефонам 112, 101.

В случае необходимости консультации в области пожарной безопасности можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 (7292) 701-719; 430-038.

Напомним, вчера, 30 ноября, стало известно, что среди 13 погибших при пожаре в хостеле Алматы был уроженец Актау.



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Комментарии ( 1 )

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 Феникс (Посетители) Сегодня, 12:44
На учёте департамента имеются 15 хостелов на территории региона, все из которых отнесены к категории с низкой степенью риска, из-за чего они не подвергаются регулярным проверкам со стороны органов гражданской защиты на соблюдение пожарной безопасности.

30 ноября 13 погибших при пожаре в хостеле Алматы. Низкая степень риска???
 
 

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