ДЧС Мангистау: Пожарная безопасность в хостелах не проверяется

Иллюстративное фото из архива lada.kz
На учёте департамента имеются 15 хостелов на территории региона, все из которых отнесены к категории с низкой степенью риска, из-за чего они не подвергаются регулярным проверкам со стороны органов гражданской защиты на соблюдение пожарной безопасности.
Однако, департамент может проводить профилактические работы на подобных объектах. К примеру, с 13 по 17 ноября на территории региона прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Жатакхана», охватившее все хостелы в области.
При эксплуатации гостиниц, хостелов и общежитий департамент просит строго соблюдать требования правил пожарной безопасности, в частности:
- обеспечить постоянное нахождение в исправном рабочем состоянии систем пожарной автоматики, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты и противопожарного водоснабжения, средств защиты и спасения людей, первичных средств пожаротушения и т.п.;
- не допускать использование и применение подвалов, цокольных этажей, чердаков, технических этажей и помещений, вентиляционных камер не по целевому назначению, кроме случаев, предусмотренных проектной документацией;
- не допускать проведение работ на оборудовании (газовые котлы и плиты, холодильники, микроволновые печи и т.п.) с неисправностями, которые могут привести к пожару;
- не допускать изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам, средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;
- не допускать устройство препятствий, сужающие проектные размеры эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галереи, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков), а также забивание (заваривание) двери эвакуационных выходов;
- не допускать курение в номерах или на этажах, за исключением специально отведенных мест с первичными средствами пожаротушения и надписью: «Место для курения»;
- обеспечить безопасную эксплуатацию электрических установок и приборов согласно правилам пожарной безопасности и правилам устройства электроустановок;
- обеспечить вывешивание памяток о мерах пожарной безопасности и индивидуальных планов эвакуации людей на государственном, официальном и международном языках;
- при эксплуатации отопительных устройств строго выполнять требования инструкции заводов-изготовителей, а также требования безопасной эксплуатации систем газоснабжения и государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, предъявляемые к системам отопления.
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать в органы гражданской защиты по телефонам 112, 101.
В случае необходимости консультации в области пожарной безопасности можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 (7292) 701-719; 430-038.
Напомним, вчера, 30 ноября, стало известно, что среди 13 погибших при пожаре в хостеле Алматы был уроженец Актау.
- Согласно пункту 5 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» объекты низкой степени риска на предмет соблюдения требований пожарной безопасности не проверяются. Исключением являются внеплановые проверки, которые проводятся в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, то есть по заявлениям физических и юридических лиц, по поручениям прокуратуры и тому подобное, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Однако, департамент может проводить профилактические работы на подобных объектах. К примеру, с 13 по 17 ноября на территории региона прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Жатакхана», охватившее все хостелы в области.
- В ходе этих мероприятий владельцам и гостям хостелов разъяснили основные правила пожарной безопасности, вручили памятки, а также дали рекомендации по соблюдению требований правил пожарной безопасности. Вместе с тем сообщаем, что согласно действующим законодательствам органы гражданской защиты не выдают какие-либо разрешения на эксплуатацию хостелов, - отметили в ведомстве.
При эксплуатации гостиниц, хостелов и общежитий департамент просит строго соблюдать требования правил пожарной безопасности, в частности:
- обеспечить постоянное нахождение в исправном рабочем состоянии систем пожарной автоматики, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты и противопожарного водоснабжения, средств защиты и спасения людей, первичных средств пожаротушения и т.п.;
- не допускать использование и применение подвалов, цокольных этажей, чердаков, технических этажей и помещений, вентиляционных камер не по целевому назначению, кроме случаев, предусмотренных проектной документацией;
- не допускать проведение работ на оборудовании (газовые котлы и плиты, холодильники, микроволновые печи и т.п.) с неисправностями, которые могут привести к пожару;
- не допускать изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам, средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;
- не допускать устройство препятствий, сужающие проектные размеры эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галереи, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков), а также забивание (заваривание) двери эвакуационных выходов;
- не допускать курение в номерах или на этажах, за исключением специально отведенных мест с первичными средствами пожаротушения и надписью: «Место для курения»;
- обеспечить безопасную эксплуатацию электрических установок и приборов согласно правилам пожарной безопасности и правилам устройства электроустановок;
- обеспечить вывешивание памяток о мерах пожарной безопасности и индивидуальных планов эвакуации людей на государственном, официальном и международном языках;
- при эксплуатации отопительных устройств строго выполнять требования инструкции заводов-изготовителей, а также требования безопасной эксплуатации систем газоснабжения и государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, предъявляемые к системам отопления.
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать в органы гражданской защиты по телефонам 112, 101.
В случае необходимости консультации в области пожарной безопасности можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 (7292) 701-719; 430-038.
Напомним, вчера, 30 ноября, стало известно, что среди 13 погибших при пожаре в хостеле Алматы был уроженец Актау.