ДЧС Мангистау: Пожарная безопасность в хостелах не проверяется

- Согласно пункту 5 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» объекты низкой степени риска на предмет соблюдения требований пожарной безопасности не проверяются. Исключением являются внеплановые проверки, которые проводятся в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, то есть по заявлениям физических и юридических лиц, по поручениям прокуратуры и тому подобное, - пояснили в пресс-службе ведомства.

- В ходе этих мероприятий владельцам и гостям хостелов разъяснили основные правила пожарной безопасности, вручили памятки, а также дали рекомендации по соблюдению требований правил пожарной безопасности. Вместе с тем сообщаем, что согласно действующим законодательствам органы гражданской защиты не выдают какие-либо разрешения на эксплуатацию хостелов, - отметили в ведомстве.