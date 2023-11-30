Среди погибших при пожаре в хостеле Алматы был уроженец Актау

Фото с сайта inbusiness.kz
Среди погибших был уроженец Актау Королев Никита Дмитриевич, 2003 года рождения. Согласно опубликованным данным, погибшему Никите Королеву 24 декабря должно было исполниться 20 лет.
Самому младшему погибшему было всего 15 лет. Самому старшему 39 лет.
Напомним, пожар в хостеле произошел 30 ноября около 05:33. По официальным данным, в пожаре, который произошел на цокольном этаже здания, где располагался хостел, погибли 13 человек. Предварительной причиной стало отравление угарным газом. Пожар в хостеле произошел утром 30 ноября. Троих человек с места пожара госпитализировали в больницу.
Очевидцы рассказали о причинах возгорания.
Хостел был открыт полтора месяца назад, помещение принадлежит Halyk Bank, как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду. Данный хостел не заключал меморандум с вузами города Алматы о сотрудничестве проживания студентов.
Президент выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы.
Самому младшему погибшему было всего 15 лет. Самому старшему 39 лет.
Напомним, пожар в хостеле произошел 30 ноября около 05:33. По официальным данным, в пожаре, который произошел на цокольном этаже здания, где располагался хостел, погибли 13 человек. Предварительной причиной стало отравление угарным газом. Пожар в хостеле произошел утром 30 ноября. Троих человек с места пожара госпитализировали в больницу.
Очевидцы рассказали о причинах возгорания.
Хостел был открыт полтора месяца назад, помещение принадлежит Halyk Bank, как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду. Данный хостел не заключал меморандум с вузами города Алматы о сотрудничестве проживания студентов.
Президент выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы.