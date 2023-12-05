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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:21

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За выходные в Актау полицейские водворили на штрафстоянку 70 автомашин

Каждую неделю по пятницам, субботам и воскресеньям полицейские проходят службу в усиленном режиме. С 1 по 3 декабря в областном центре выявлено 570 нарушений дорожного движения, сообщает пресс-служба ДП Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области
В ТОП -5 самых частых правонарушений вошли: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие страхового полиса и/или в принципе водительских прав на управление автомобилем, непристегнутые ремни безопасности и разговоры по мобильному телефону за рулем.

Так, в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 8 водителей, 69 водителей управляли автомобилем без страхового полиса. Всего за три дня на штрафстоянку были водворены 70 автомобилей.

Напомним, несоблюдение правил дорожного движения может привести к тяжелым последствиям. Так, например, в ночь с 3 на 4 декабря водитель автотранспорта Toyota Camry не справился с рулевым управлением, проехал на рельсы, тем самым совершил дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла в селе Шетпе. От полученных травм мужчина скончался.



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