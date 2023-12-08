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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:22

Просмотров: 517

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала обратился к молодежи после просмотра нашумевшего сериала «Слово пацана»

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала после просмотра нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» записал видеообращение, в котором он обратился к молодому поколению.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Глава MMA-промоушена Naiza Нурбек Карабала после просмотра нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» записал видеообращение с напутствием молодому поколению. В своем обращении он подчеркивает, что направлять свою энергию стоит в спорт, нежели в сторону криминала.

- Многие после просмотра, наверное, вспомнили свое детство или молодость 80-х, 90-х годов. Но, чтобы мне хотелось сказать нынешней молодежи. Братья, такие движения сейчас не пройдут. Кто-то пострадает, кого-то посадят, кто-то инвалидом станет. Поэтому будьте осторожны. Не надо вестись на поводу, это всего лишь кино. Это прошедшая романтика. Сейчас время другое, мы другие. Нынешняя молодежь должна быть патриотичной, возвышать флаг страны, помогать семье. Есть множество других жизненных путей. Это раньше много чего не было, а сейчас ,слава Аллаху, есть спортивные секции, кружки, спортзалы, культурные центры. Поэтому направляйте свою энергию туда, а не в сторону криминала. Этот путь к хорошему не приведет, - сказал Нурбек Карабала.




Напомним, ранее сообщалось, что министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев ответили на вопрос, нужно ли запретить в Казахстане нашумевший российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».



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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 15:42
Верно сказал, время другое, поэтому и вести себя нужно соответственно. Сейчас море возможностей реализовать себя, поэтому даже если в тебе сидит воин и нужен аппонент, то как говорилось - "Хочешь драться? Дерись в ринге!", там точно поймешь кто ты и чего стоишь, "Орел или Ворон". Мир всем!

PS. Предложение - было бы не плохо если бы Найза поспособствовала тому чтобы секции ММА давали возможность желающим горячим парням разобраться в ринге, так сказать контролируемая и упорядоченная возможность, чтоб все осталось в ринге, может кому понравится, откроет себя там.
 
 

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