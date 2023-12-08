Президент лиги Naiza Нурбек Карабала обратился к молодежи после просмотра нашумевшего сериала «Слово пацана»

- Многие после просмотра, наверное, вспомнили свое детство или молодость 80-х, 90-х годов. Но, чтобы мне хотелось сказать нынешней молодежи. Братья, такие движения сейчас не пройдут. Кто-то пострадает, кого-то посадят, кто-то инвалидом станет. Поэтому будьте осторожны. Не надо вестись на поводу, это всего лишь кино. Это прошедшая романтика. Сейчас время другое, мы другие. Нынешняя молодежь должна быть патриотичной, возвышать флаг страны, помогать семье. Есть множество других жизненных путей. Это раньше много чего не было, а сейчас ,слава Аллаху, есть спортивные секции, кружки, спортзалы, культурные центры. Поэтому направляйте свою энергию туда, а не в сторону криминала. Этот путь к хорошему не приведет, - сказал Нурбек Карабала.



Глава MMA-промоушена Naiza Нурбек Карабала после просмотра нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» записал видеообращение с напутствием молодому поколению. В своем обращении он подчеркивает, что направлять свою энергию стоит в спорт, нежели в сторону криминала.Напомним, ранее сообщалось, что министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев ответили на вопрос, нужно ли запретить в Казахстане нашумевший российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».