Президент Казахстана потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение в Мангистау

Фото Sputnik / Павел Бедняков
Президент страны потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках, и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах.
Правительству указано на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону. Руководство Правительства заверило, что ситуация находится в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны. Принимаются меры по недопущению аварийных ситуаций.
Глава государства возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на Правительство и акимов регионов.
Напомним, утром 10 декабря в Актау на магистральном трубопроводе произошел порыв. На протяжении дня аким города Улугбек Тналиев сам лично контролировал процесс ремонтных работ. К 01:00 трубопровод благополучно заменили. По словам акима города, изношенный магистральный трубопровод был введён в эксплуатацию в 1979 году. Трубопровод морально устарел и находится в физически изношенном состоянии.
Правительству указано на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону. Руководство Правительства заверило, что ситуация находится в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны. Принимаются меры по недопущению аварийных ситуаций.
Глава государства возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на Правительство и акимов регионов.
Напомним, утром 10 декабря в Актау на магистральном трубопроводе произошел порыв. На протяжении дня аким города Улугбек Тналиев сам лично контролировал процесс ремонтных работ. К 01:00 трубопровод благополучно заменили. По словам акима города, изношенный магистральный трубопровод был введён в эксплуатацию в 1979 году. Трубопровод морально устарел и находится в физически изношенном состоянии.