Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Декабря
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.61 KZT
  • €1 = 493.07 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 1514

Президент Казахстана потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение в Мангистау

Глава государства обсудил с акимами регионов ситуацию с обеспечением теплом. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой, сообщает Аккорда.

Фото Sputnik / Павел Бедняков
Президент страны потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках, и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах.

Правительству указано на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону. Руководство Правительства заверило, что ситуация находится в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны. Принимаются меры по недопущению аварийных ситуаций.

Глава государства возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на Правительство и акимов регионов.

Напомним, утром 10 декабря в Актау на магистральном трубопроводе произошел порыв. На протяжении дня аким города Улугбек Тналиев сам лично контролировал процесс ремонтных работ. К 01:00 трубопровод благополучно заменили. По словам акима города, изношенный магистральный трубопровод был введён в эксплуатацию в 1979 году. Трубопровод морально устарел и находится в физически изношенном состоянии.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 16:25
Правительству указано на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону. Руководство Правительства заверило, что ситуация находится в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны.

А толк есть в этих самых указаниях кто-то их выполняет прошедшей зимой президент указал иииииии какой результат в Экибастузе снова авария в Мангистау аварии не прекращаются честное слово как в анекдоте, верхи указали чесаться - теперь низы чешутся.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Pluto 9701
  • Papirosso
  • Космос
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:11
Дожили, ни один вопрос без президента не решается.
И, похоже, что многие руководители, отвечающие за эту сферу, морально устарели.
Их тоже необходимо заменить на квалифицированных и ответственных.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ЛШП
  • Pluto 9701
  • cnnc
  • Papirosso
  • Космос
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 16:09
В каждой заметке делается упор на то, что аким Сам Лично контролирует выполнение работ! Хоть награждай его за это. Хотя для чего нужны эти /Личные присутствия?! Для показухи?! Стало модным , что некий руководитель приехал на место и дал ряд конкретных поручений! Вот скажите, какие конкретные поручения может дать любой аким сварщику или слесарю, который работает в траншее под дождем?! Только порисоваться на месте и установить сроки. Но от его личного контроля быстрее не будет.
Каждый должен заниматься своим делом!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Галина63
  • Yevgeniy 24
  • rastolkuy
  • ЛШП
  • Альфарий
 motor (Посетители) Сегодня, 15:08
По моему его никто не слушается и не боится.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +10
  • Галина63
  • Papirosso
  • rastolkuy
  • Ingul
  • ЛШП
  • Pluto 9701
  • Ирон
  • Empro
  • Альфарий
  • Космос
 Placida (Посетители) Сегодня, 14:52
Трубопровод морально устарел и находится в физически изношенном состоянии.

Чот как-то быстро устарел и пол-века не прослужил. Ох уж эти советские строители и инженеры. Ничо не могут делать на века. Всё переделывать за них надо..через 40 лет.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика