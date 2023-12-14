«Мисс Актау» Актоты Жунисбекова участвует в народном голосовании конкурса «Мисс Казахстан»

фото с сайта yk-news.kz
Отдать голос за понравившуюся участницу может любой желающий на сайте конкурса. Для этого достаточно ввести свой номер телефона, нажав на кнопку «Проголосовать» за понравившуюся девушку. Представительница от Актау Актоты Жунисбекова представлена на сайте под номером 21.
Всего в финале «Мисс Казахстан» участвуют 25 победительниц региональных конкурсов красоты.
Обладательница титула «Мисс Актау», 24-летняя Актоты Жунисбекова училась в Китае и в Москве. Имеет опыт работы в крупной компании Объединенных Арабских Эмиратов. Девушка увлекается изучением иностранных языков. Свободно владеет казахским, русским, английским и китайским языками, а на сегодняшний день находится в процессе изучения арабского языка. Любит путешествовать, в свободное время занимается волонтерством.
Финал конкурса «Мисс Казахстан» состоится 22 декабря.
Напомним, Актоты Жунисбекова стала финалисткой конкурса «Мисс Актау-2023».
Всего в финале «Мисс Казахстан» участвуют 25 победительниц региональных конкурсов красоты.
Обладательница титула «Мисс Актау», 24-летняя Актоты Жунисбекова училась в Китае и в Москве. Имеет опыт работы в крупной компании Объединенных Арабских Эмиратов. Девушка увлекается изучением иностранных языков. Свободно владеет казахским, русским, английским и китайским языками, а на сегодняшний день находится в процессе изучения арабского языка. Любит путешествовать, в свободное время занимается волонтерством.
Финал конкурса «Мисс Казахстан» состоится 22 декабря.
Напомним, Актоты Жунисбекова стала финалисткой конкурса «Мисс Актау-2023».
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