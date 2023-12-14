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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 323

«Мисс Актау» Актоты Жунисбекова участвует в народном голосовании конкурса «Мисс Казахстан»

Организаторы конкурса «Мисс Казахстан» представили 25 финалисток из разных регионов страны, которые в скором времени будут бороться за главный титул национального состязания. Кроме того, одна из участниц также может выиграть звание «Miss people choice» («Мисс Народный выбор»). Одна из них - жительница Актау, 24-летняя Актоты Жунисбекова.

фото с сайта yk-news.kz
Отдать голос за понравившуюся участницу может любой желающий на сайте конкурса. Для этого достаточно ввести свой номер телефона, нажав на кнопку «Проголосовать» за понравившуюся девушку. Представительница от Актау Актоты Жунисбекова представлена на сайте под номером 21.

«Мисс Актау» Актоты Жунисбекова участвует в народном голосовании конкурса «Мисс Казахстан»


Всего в финале «Мисс Казахстан» участвуют 25 победительниц региональных конкурсов красоты.

Обладательница титула «Мисс Актау», 24-летняя Актоты Жунисбекова училась в Китае и в Москве. Имеет опыт работы в крупной компании Объединенных Арабских Эмиратов. Девушка увлекается изучением иностранных языков. Свободно владеет казахским, русским, английским и китайским языками, а на сегодняшний день находится в процессе изучения арабского языка. Любит путешествовать, в свободное время занимается волонтерством.

Финал конкурса «Мисс Казахстан» состоится 22 декабря.



Напомним, Актоты Жунисбекова стала финалисткой конкурса «Мисс Актау-2023».



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