Забастовка восьмой день: руководство ТОО «West Oil Software» выступило с заявлением

- Компания намерена исполнить свои обязательства в полном объёме, с участием бастующих работников или без них. В связи с незаконной забастовкой существует угроза аварии на нефтяных скважинах, что может повлечь вред окружающей среде и здоровью граждан, а также существенный экономический ущерб заказчику. В связи с забастовкой компания ежедневно несет убытки свыше 23 млн тенге за неисполнение условий контракта, - сообщает руководство компании.



- Компания обеспечивает работников заработной платой, которая в сравнении превышает заработные платы других нефтесервисных предприятий. Доводы бастующих не соответствуют действительности. Требования работников рассмотрены и разрешены в соответствии с законодательством. Компания выступает против выполнения требований о переводе работников в состав КМГ и приведения заработных плат работников к уровню Единой системы оплаты труда КМГ (ЕСОТ КМГ), так как данные вопросы не могут являться предметом трудового спора между работодателем и работниками. Компания поддерживает предложение ТОО «ОТК» и КМГ по обновлению материально-технической базы, - говорится в сообщении руководства ТОО «West Oil Software».