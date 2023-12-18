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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 173

Забастовка восьмой день: руководство ТОО «West Oil Software» выступило с заявлением

Руководство ТОО «West Oil Software» прокомментировало забастовку своих работников, отметив, что доводы бастующих не соответствуют действительности.

Фото с сайта kaztag.kz
В ТОО «West Oil Software» рассказали, что между ТОО «ОТК» и ТОО «WOS» существует действующий долгосрочный договор до 2027 года.

- Компания намерена исполнить свои обязательства в полном объёме, с участием бастующих работников или без них. В связи с незаконной забастовкой существует угроза аварии на нефтяных скважинах, что может повлечь вред окружающей среде и здоровью граждан, а также существенный экономический ущерб заказчику. В связи с забастовкой компания ежедневно несет убытки свыше 23 млн тенге за неисполнение условий контракта, - сообщает руководство компании.


Также руководство ТОО «West Oil Software» отмечает, что компания в полной мере исполняет требования коллективного договора и трудового законодательства.

- Компания обеспечивает работников заработной платой, которая в сравнении превышает заработные платы других нефтесервисных предприятий. Доводы бастующих не соответствуют действительности. Требования работников рассмотрены и разрешены в соответствии с законодательством. Компания выступает против выполнения требований о переводе работников в состав КМГ и приведения заработных плат работников к уровню Единой системы оплаты труда КМГ (ЕСОТ КМГ), так как данные вопросы не могут являться предметом трудового спора между работодателем и работниками. Компания поддерживает предложение ТОО «ОТК» и КМГ по обновлению материально-технической базы, - говорится в сообщении руководства ТОО «West Oil Software».


Напомним, забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря. Свою оценку происходящему официально выразили представители нацкомпании «КазМунайГаз». Генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе «5/50» и добровольно уволилась. Каракиянский районный суд признал забастовку незаконной.



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Комментарии ( 1 )

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 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 14:57
Да увольте их. Найдутся люди которые работать хотят.
 
 

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