Изнасилование и наркотики: более 100 разыскиваемых преступников задержали полицейские в Мангистау за год

«Из них 17 - разыскиваемые странами СНГ, 5 - разыскиваемые иными областями РК, - отметил заместитель управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области Асан Жариев.

«На сегодняшний день поисковая деятельность стала делом, которое требует кропотливой работы. Постоянно раскрывать и расследовать дела по горячим следам невозможно. Иногда для поимки преступников требуется несколько лет. Розыск преступника не ограничивается одной областью, он объявляется по всей республике, а иногда бывают случаи, когда при необходимости объявляется и международный розыск», - сообщает пресс-служба департамента.