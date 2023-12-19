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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:58

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Изнасилование и наркотики: более 100 разыскиваемых преступников задержали полицейские в Мангистау за год

В Мангистау в этом году оперативники задержали более 100 разыскиваемых преступников, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области с начала года объявлено в розыск 55 преступников. Всего же за этот период сотрудникам криминальной полиции удалось задержать 124 разыскиваемых преступника.

«Из них 17 - разыскиваемые странами СНГ, 5 - разыскиваемые иными областями РК, - отметил заместитель управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области Асан Жариев.


В разрезе уголовных дел преступники разыскивались за следующие правонарушения: 1 факт убийства, 13 - хулиганство, 1 - факт изнасилования, 5 - наркопреступления, 7 - мошенничество, 5 - кража и 1 факт уклонения от ответственности с причинением тяжких телесных повреждений.

«На сегодняшний день поисковая деятельность стала делом, которое требует кропотливой работы. Постоянно раскрывать и расследовать дела по горячим следам невозможно. Иногда для поимки преступников требуется несколько лет. Розыск преступника не ограничивается одной областью, он объявляется по всей республике, а иногда бывают случаи, когда при необходимости объявляется и международный розыск», - сообщает пресс-служба департамента.


Помимо криминальных элементов, стражи порядка на постоянной основе разыскивают потерявшихся или пропавших без вести людей. Так, например, в настоящее время в Мангистауской области объявлено о розыске двух подростков (девушки и парня) и ребенка 11 лет.



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