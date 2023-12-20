Проблема несанкционированных свалок: районы Мангистау будут осматривать с помощью космического мониторинга

«Свалки, возникающие в различных местах, могут негативно повлиять не только на внешний вид наших районов, но и на окружающую среду. Призываю каждого принять участие в решении этой проблемы. Поручаю организовать слаженную работу между ответственными организациями и уполномоченными органами. Каждый должен внести свой вклад в сохранение нашей природы и сделать Мангистау еще привлекательнее для нас и будущих поколений», - подчеркнул Нурлан Ногаев.

С начала мая 2023 года была проведена космическая съемка региона, в результате которой было обнаружено 111 свалок. Из них 9 находятся в Актау, 66 – в Жанаозене, 30 – в Мунайлинском районе и 6 – в Тупкараганском районе. На данный момент ликвидировано 84 объекта, что составляет 76% от запланированных работ.В октябре текущего года в Жанаозене был заключен контракт на сумму 170 миллионов тенге с подрядчиком ТОО «Asu Oil Trade» для очистки несанкционированных мусорных свалок. Предстоит обработать 13 380 тонн мусора на площади 35 гектаров. Также в декабре в Актау был подписан контракт на 84 миллиона тенге с тем же подрядчиком для выполнения работ по очистке несанкционированных мусорных завалов. Здесь планируется обработать 40 000 тонн отходов на площади 2,5 гектара.Согласно статье 505 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов) за период с 2021 по 2023 год были составлены административные протоколы на общую сумму 4 524 000 тенге в отношении 99 лиц. По подпункту 2 статьи 434 (мелкое хулиганство) того же Кодекса были составлены административные протоколы на общую сумму 88 738 000 тенге в отношении 7 461 лица.Для улучшения экологической ситуации в Мангистауской области акимат разработал специальную программу по утилизации отходов и ликвидации несанкционированных свалок и карьеров в селе Шетпе, которая охватывает период с 2023 по 2026 годы.На совещании Нурлан Ногаев поручил предпринять конкретные меры по ликвидации незаконных свалок, подчеркнув, что чистота и порядок в нашей области — это общая ответственность.Напомним, за провал по ликвидации стихийных свалок в регионе заместителю акима грозит строгий выговор.Ранее корреспонденты Lada.kz сделали спецрепортаж о проблеме свалок в Мангистау.