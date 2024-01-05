Отмена единого совокупного платежа: что делать самозанятым гражданам Актау в 2024 году

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Руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра департамента государственных доходов по Мангистауской области Джанаргуль Ракашова пояснила, что основная цель введения ЕСП заключалась в привлечении самозанятых граждан в систему медицинского и социального страхования, а также пенсионного обеспечения.
Согласно статье 35 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года №375-V ЗРК, если годовой доход от частного предпринимательства не превышает 12 МЗП (12*85000 = 1 020 000 тенге по состоянию на 2024 год, прим. автора) и вы не используете труд наемных работников, то регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не обязательно.
Для тех же, чей доход выше указанной суммы, но не превышает 1175 МРП (4 338 100 тенге в месяц по состоянию на 2024 год, прим. автора) разработали специальное мобильное приложение «е-Salyq Вusiness».
Так, в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», на 2024 год пенсионные взносы – 8500 тенге, социальные отчисления – 2975 тенге, взносы на медицинское страхование – 5950 тенге. Налог на доход, предположим, с 1 млн тенге в месяц, составит всего 10 000 тенге.
Ранее мы сообщали, что некоторые предприниматели, пытаясь уйти от налогов, отказываются принимать оплату безналичным расчетом. В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, чем грозит за такое нарушение закона. Чуть позже эксперты страны пояснили плюсы открытого налогообложения для предпринимателей.
«ЕСП вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) и период его применения завершился 31 декабря 2023 года. В связи с чем гражданам, уплачивавшим ЕСП, необходимо стать индивидуальными предпринимателями и выбрать подходящий налоговый режим», - сказала Джанаргуль Ракашова.
Согласно статье 35 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года №375-V ЗРК, если годовой доход от частного предпринимательства не превышает 12 МЗП (12*85000 = 1 020 000 тенге по состоянию на 2024 год, прим. автора) и вы не используете труд наемных работников, то регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не обязательно.
Для тех же, чей доход выше указанной суммы, но не превышает 1175 МРП (4 338 100 тенге в месяц по состоянию на 2024 год, прим. автора) разработали специальное мобильное приложение «е-Salyq Вusiness».
«Скачав его, вы легко можете зарегистрироваться в качестве ИП онлайн. Приложение автоматически ведет учет полученных доходов, через него можно выдавать чеки, которые заменяют собой чек контрольно-кассовой машины, соответственно, нет необходимости в отдельном ее приобретении. При этом нет обязательств в сдаче налоговых деклараций. Более того, «е-Salyq Вusiness» само высчитывает налог 1% от дохода и социальные платежи», - объяснила руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра департамента государственных доходов по Мангистауской области Джанаргуль Ракашова.
Так, в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», на 2024 год пенсионные взносы – 8500 тенге, социальные отчисления – 2975 тенге, взносы на медицинское страхование – 5950 тенге. Налог на доход, предположим, с 1 млн тенге в месяц, составит всего 10 000 тенге.
«Таким образом, самозанятый человек помимо того, что абсолютно чист перед законом, будет медицински застрахован, накопит себе пенсию и сделает небольшой вклад в развитие экономики страны. Кажется, одни плюсы», - подчеркнула Джанаргуль Ракашова.
Ранее мы сообщали, что некоторые предприниматели, пытаясь уйти от налогов, отказываются принимать оплату безналичным расчетом. В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, чем грозит за такое нарушение закона. Чуть позже эксперты страны пояснили плюсы открытого налогообложения для предпринимателей.
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