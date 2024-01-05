Отмена единого совокупного платежа: что делать самозанятым гражданам Актау в 2024 году

«ЕСП вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) и период его применения завершился 31 декабря 2023 года. В связи с чем гражданам, уплачивавшим ЕСП, необходимо стать индивидуальными предпринимателями и выбрать подходящий налоговый режим», - сказала Джанаргуль Ракашова.

«Скачав его, вы легко можете зарегистрироваться в качестве ИП онлайн. Приложение автоматически ведет учет полученных доходов, через него можно выдавать чеки, которые заменяют собой чек контрольно-кассовой машины, соответственно, нет необходимости в отдельном ее приобретении. При этом нет обязательств в сдаче налоговых деклараций. Более того, «е-Salyq Вusiness» само высчитывает налог 1% от дохода и социальные платежи», - объяснила руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра департамента государственных доходов по Мангистауской области Джанаргуль Ракашова.

«Таким образом, самозанятый человек помимо того, что абсолютно чист перед законом, будет медицински застрахован, накопит себе пенсию и сделает небольшой вклад в развитие экономики страны. Кажется, одни плюсы», - подчеркнула Джанаргуль Ракашова.