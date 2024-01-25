Функционирует ли в Актау система оповещения?

- Перед поступлением на дежурство оперативные дежурные управления в кризисных ситуациях ДЧС региона проводят проверку технической исправности системы без речевого сигнала. В случае обнаружения технической неисправности ответственной обслуживающей компании дается задание по восстановлению устройства, - рассказали в ведомстве.

- В целях развития системы оповещения, в соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития Мангистауской области на 2023–2025 годы, планируется ежегодно выделять 95,3 млн тенге. Согласно плану на 2023 год, выделено и полностью освоено 95 млн 810 тыс. 000 тенге. На эти средства было закуплено 10 единиц сиренно-речевых установок и 6 единиц пультов управления, - сообщили в ДЧС региона.

- Эти громкоговорители не предназначены для оповещения о чрезвычайных ситуациях. Они исключительно для того, чтобы воспроизводить музыку, а также для вещания информации от прокуратуры и других государственных органов. На протяжении времени мы использовали их для распространения информации о COVID-19, предостережения о мошенничестве. Во время национальных праздников мы включаем музыку и проводим широкомасштабные пропагандистские мероприятия, - сказал Амирхан Кулбаев.

- На сегодняшний день из оставшихся 330 штук к системе оповещения подключены 75 по центральной дороге от парка «Акбота» до 17 микрорайона ЖК «Грин парк». 255 громкоговорителей были отключены в некоторых микрорайонах по просьбе жителей. Отключенные громкоговорители планируем демонтировать и установить в других микрорайонах, - говорит Амирхан Кулбаев.

- В этом году мы выявили определенные проблемы и неполадки. Сейчас готовим сметные расчеты. После будем из бюджета просить финансирование. Объявлять тендер на услуги по обслуживанию, монтажу и демонтажу громкоговорителей. В этом году планируем отремонтировать и повреждённые сильным ветром устройства, - подытожил Амирхан Кулбаев.

