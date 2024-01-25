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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:01

Просмотров: 568

Функционирует ли в Актау система оповещения?

В свете последних событий в Алматы журналисты Lada.kz решили узнать, как работает система оповещения в Актау.

Фото из архива
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, в настоящее время в Актау установлено 22 электросирены системы оповещения, из них семь технически неисправны.

- Перед поступлением на дежурство оперативные дежурные управления в кризисных ситуациях ДЧС региона проводят проверку технической исправности системы без речевого сигнала. В случае обнаружения технической неисправности ответственной обслуживающей компании дается задание по восстановлению устройства, - рассказали в ведомстве.


В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что в текущем году на техническое обслуживание системы оповещения города Актау выделено 3 млн тенге.

- В целях развития системы оповещения, в соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития Мангистауской области на 2023–2025 годы, планируется ежегодно выделять 95,3 млн тенге. Согласно плану на 2023 год, выделено и полностью освоено 95 млн 810 тыс. 000 тенге. На эти средства было закуплено 10 единиц сиренно-речевых установок и 6 единиц пультов управления, - сообщили в ДЧС региона.


В 2020 году в Актау установили 650 громкоговорителей и находятся они на балансе культурно-досугового комплекса имени Абая.

Директора КДК имени Абая Амирхан Кулбаев заверил журналистов, что данные системы оповещения не предназначены для информации о ЧС.

- Эти громкоговорители не предназначены для оповещения о чрезвычайных ситуациях. Они исключительно для того, чтобы воспроизводить музыку, а также для вещания информации от прокуратуры и других государственных органов. На протяжении времени мы использовали их для распространения информации о COVID-19, предостережения о мошенничестве. Во время национальных праздников мы включаем музыку и проводим широкомасштабные пропагандистские мероприятия, - сказал Амирхан Кулбаев.


Амирхан Кулбаев рассказал, что из установленных 650 штук 320 были повреждены из-за неблагоприятных погодных условий.

- На сегодняшний день из оставшихся 330 штук к системе оповещения подключены 75 по центральной дороге от парка «Акбота» до 17 микрорайона ЖК «Грин парк». 255 громкоговорителей были отключены в некоторых микрорайонах по просьбе жителей. Отключенные громкоговорители планируем демонтировать и установить в других микрорайонах, - говорит Амирхан Кулбаев.


Директор КДК имени Абая подчеркнул, что с момента установки в 2020 году и до настоящего времени обслуживанием громкоговорителей занималась компания ТОО «Kaspi LED Media Group».

- В этом году мы выявили определенные проблемы и неполадки. Сейчас готовим сметные расчеты. После будем из бюджета просить финансирование. Объявлять тендер на услуги по обслуживанию, монтажу и демонтажу громкоговорителей. В этом году планируем отремонтировать и повреждённые сильным ветром устройства, - подытожил Амирхан Кулбаев.


Напомним, установка 650 громкоговорителей в Актау обошлась в 40 миллионов тенге.



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Комментарии ( 2 )

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Знакомый (Посетители) Сегодня, 20:24
не надо мне чтобы в окно мне орала музыка,если мне нужно будет я сам включу.. раз это не для оповещения а для веселья, то на кой она нам?Будем продолжать пелить бюджет?
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 18:17
Не надо только в 5 утра включать домбру, и списывать на тех неполадки
 
 

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