А в ответ - тишина! Установка 650 громкоговорителей в Актау обошлась в 40 миллионов тенге

Фото из архива Lada.kz
Акимат Актау в августе 2020 года опубликовал на портале государственных закупок Республики Казахстан договор на установку 650 громкоговорителей на территории города. Журналист Джамиля Маричева узнала, что по этому договору акимат обязуется выплатить подрядчику 40 миллионов 395 тысяч тенге за работы по установке.
- При этом хочу отметить: речь только об установке, а не о стоимости самих громкоговорителей. Акимат заключал договор с культурно-досуговым центром имени Абая на их монтаж, поэтому я просмотрела закупки городского отдела культуры, но там громкоговорителей тоже нет, - рассказала Джамиля Маричева.
В настоящий момент на портал госзакупок загрузили три подписанных акта выполненных работ на общую сумму 28 миллионов тенге.
Рыночные цены на громкоговорители в среднем варьируются от 25 до 77 тысяч тенге.
В связи с этим редакция Lada.kz задаёт акимату Актау следующие вопросы:
1. Каковы тип и марка громкоговорителей, приобретённых для Актау? Где они произведены?
2. В какую сумму обошлась покупка громкоговорителей?
3. Кто принимал решение об их приобретении и утверждал сумму на установку?
4. Почему было решено установить громкоговорители, а не распространять ту же информацию через SMS-оповещения или мессенджеры?
5. Кто принимал и проверял качество монтажа громкоговорителей?
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что в Актау установили 650 громкоговорителей.
Меньше чем через неделю несколько громкоговорителей упали. По словам подрядчика, их сорвал ветер.
В феврале в пресс-службе акима Актау отказались сообщить, во сколько обошлась покупка громкоговорителей.
Отказать в предоставлении информации государственная организация может только в случаях, если запрашиваемая информация содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну (служебную тайну, тайну усыновления, врачебную тайну, персональные данные, тайну следствия, банковскую тайну).
Скриншот с портала государственных закупок Республики Казахстан.
- При этом хочу отметить: речь только об установке, а не о стоимости самих громкоговорителей. Акимат заключал договор с культурно-досуговым центром имени Абая на их монтаж, поэтому я просмотрела закупки городского отдела культуры, но там громкоговорителей тоже нет, - рассказала Джамиля Маричева.
В настоящий момент на портал госзакупок загрузили три подписанных акта выполненных работ на общую сумму 28 миллионов тенге.
Скриншот с портала государственных закупок Республики Казахстан.
Рыночные цены на громкоговорители в среднем варьируются от 25 до 77 тысяч тенге.
Скриншот с сайта gromkogovoriteli.ru, цены указаны в рублях.
В связи с этим редакция Lada.kz задаёт акимату Актау следующие вопросы:
1. Каковы тип и марка громкоговорителей, приобретённых для Актау? Где они произведены?
2. В какую сумму обошлась покупка громкоговорителей?
3. Кто принимал решение об их приобретении и утверждал сумму на установку?
4. Почему было решено установить громкоговорители, а не распространять ту же информацию через SMS-оповещения или мессенджеры?
5. Кто принимал и проверял качество монтажа громкоговорителей?
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что в Актау установили 650 громкоговорителей.
Меньше чем через неделю несколько громкоговорителей упали. По словам подрядчика, их сорвал ветер.
В феврале в пресс-службе акима Актау отказались сообщить, во сколько обошлась покупка громкоговорителей.
Отказать в предоставлении информации государственная организация может только в случаях, если запрашиваемая информация содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну (служебную тайну, тайну усыновления, врачебную тайну, персональные данные, тайну следствия, банковскую тайну).
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