Почему затянулась стройка торгового центра на месте рынка в Актау

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Строительство торгового центра на территории городского рынка продолжается уже второй год. Срок сдачи здания в эксплуатацию, согласно данных паспорта объекта, был запланирован на июнь 2023 года.
В ТОО «ПФ Магаш» объяснили причину тем, что у них возникли проблемы с поставщиками. В настоящее время строительство активно продолжилось. К сентябрю запланировано закончить стройку.
Кроме того, перед торговым центром, как говорят заказчики, разместится автопарковка на 200 мест.
Парковка будет располагаться за торговым центром «Рахат».
Напомним, горожан интересовало, что же будет на территории центрального рынка.
Позже чиновники предоставили эскизный проект строящегося здания.
В ТОО «ПФ Магаш» объяснили причину тем, что у них возникли проблемы с поставщиками. В настоящее время строительство активно продолжилось. К сентябрю запланировано закончить стройку.
Кроме того, перед торговым центром, как говорят заказчики, разместится автопарковка на 200 мест.
Парковка будет располагаться за торговым центром «Рахат».
Напомним, горожан интересовало, что же будет на территории центрального рынка.
Позже чиновники предоставили эскизный проект строящегося здания.
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