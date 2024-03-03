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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:34

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Почему затянулась стройка торгового центра на месте рынка в Актау

Сдать объект в эксплуатацию планировалось еще летом прошлого года. Заказчик строительства торгового центра в лице ТОО «ПФ Магаш» объяснил причину, по которой затянулся процесс.

Фото автора
Строительство торгового центра на территории городского рынка продолжается уже второй год. Срок сдачи здания в эксплуатацию, согласно данных паспорта объекта, был запланирован на июнь 2023 года.

В ТОО «ПФ Магаш» объяснили причину тем, что у них возникли проблемы с поставщиками. В настоящее время строительство активно продолжилось. К сентябрю запланировано закончить стройку.

Почему затянулась стройка торгового центра на месте рынка в Актау


Кроме того, перед торговым центром, как говорят заказчики, разместится автопарковка на 200 мест.

Почему затянулась стройка торгового центра на месте рынка в Актау


Парковка будет располагаться за торговым центром «Рахат».

Почему затянулась стройка торгового центра на месте рынка в Актау


Напомним, горожан интересовало, что же будет на территории центрального рынка.

Позже чиновники предоставили эскизный проект строящегося здания.



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