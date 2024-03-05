ФК «Каспий» из Актау попал в международный скандал

- Футбольный клуб «Каспий» подписал договор об оказании услуг с турецкой компанией «Arena» и осуществил выезд в город Анталья (Турция), где получил в полной мере услугу по проживанию и подготовке футболистов. Футболисты жили в пятизвездочных гостиницах за счет моего доверителя. Жили они на полном пансионе. Уехав, они неоднократно поблагодарили его. Он едва ли не каждый день присутствовал там, чтобы всех все устроило. Был даже момент, когда в срочном порядке требовалась медицинская помощь, он лично приехал и проконтролировал работу врачей», - заявляет Вячеслав Сташков.

- Заявитель хотел бы получить справедливость. Все акты выполненных работ подписаны со стороны наших оппонентов. Таким образом, они выразили свою волю и отсутствие претензий по выполненным работам, но оплачивать по обязательствам отказались. Суд же посчитал, что бюджетным кодексом предусмотрено, что государственное учреждение должно заключать все договоры в рамках проведения тендера и законодательства «О государственных закупках». Но это неверно, потому что данная норма применима к государственному учреждению, а «Каспий» – это государственное предприятие, которое может финансироваться не только из бюджетных средств, но и за счет инвесторов и сэкономленных средств. Учебно-тренировочный сбор не подпадает под государственные закупки, оформляется командировочными и также соответственно и оплачиваются, - добавил он.

- Бизнесмен намерен обратиться к УЕФА и ФИФА с определенным письмом, он уже написал письмо в посольство. Планируется поднимать этот вопрос на международном уровне. Соответственно, он оставляет за собой право добиваться справедливости всеми законными методами. В рамках суда первой инстанции, помимо подписания медиативного соглашения, да, оно не утверждено судом, но тем не менее факт выражения воли, что футбольный клуб «Каспий» принимает на себя эти обязательства и соглашается, что он обязан возместить эти средства. Помимо этого, есть еще отзыв, в котором они признают долговые обязательства перед «Arena». К сожалению, судьей этот документ был расценен как отказ. Есть документ – позиция судьи, который истолкован исходя из устных пояснений на последнем заседании, но ею проигнорированы официальные документы, в рамках которых они признают долговые обязательства. Удручает то, что в суде апелляционной инстанции, обращая внимание на данные документы, подтверждающие правоту наших требований, судьи отмалчиваются, - сказал юрист.



- Сложилась ситуация, в рамках которой договор подписывал один руководитель, но в последующем пришел новый и выразил свою позицию. Это было не при мне, но сегодня мы работаем по ситуации. Возмущение вызывает то, что, имея долговые обязательства, футбольный клуб опять просит принять команду, разместить и организовать все. Сумму мы не скрываем, порядка 235 тысяч евро, а со штрафами более 250 тысяч. Истец согласен разделить сумму на определенный срок. Нужно гарантийное письмо, обязательство либо письмо с подтверждением даты выплаты. Бывает, когда команды не всегда выполняют свои обязательства вовремя, но компания всегда входила в положение. А этот случай из ряда вон выходящий, - подытожил Вячеслав Сташков.

