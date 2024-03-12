Министр экологии: До 350 млн тенге вырос штраф для отеля Rixos в Актау

Фото из архива Лады
На брифинге после заседания правительства главу Минэкологии корреспондент Tengrinews.kz спросил о сбросе отелем Rixos в Актау сточных вод в озеро Караколь. По словам чиновника, была проведена внеплановая проверка и определен ущерб на сумму более 300 миллионов тенге.
На уточняющий вопрос о точной сумме штрафа министр ответил:
Ранее стало известно, что отель Rixos в Актау оштрафовали за сброс сточных вод в озеро Караколь. Тогда общая сумма штрафа по двум статьям Административного кодекса (328, 331) составила 2 078 663 тенге.
Незадолго до этого департамент экологии Мангистауской области провел внеплановую проверку в отношении Rixos Water World Aktau по факту сброса сточных вод в озеро Караколь. Специалисты департамента провели анализ воды, результаты которого показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Проверка началась после того, как на озере стали массово гибнуть лебеди.
Rixos демонтировал трубу, которая вела в озеро Караколь.
"Полностью произведен демонтаж сточной трубы, которая позволяла им сливать воду в водоем. Было сделано подключение к центральной канализационной системе. Впредь выбросов канализационных стоков этой компанией уже не предвидится", - заверил Нысанбаев.
На уточняющий вопрос о точной сумме штрафа министр ответил:
"В пределах около 300 миллионов, если не ошибаюсь, 352 миллиона тенге".
Ранее стало известно, что отель Rixos в Актау оштрафовали за сброс сточных вод в озеро Караколь. Тогда общая сумма штрафа по двум статьям Административного кодекса (328, 331) составила 2 078 663 тенге.
Незадолго до этого департамент экологии Мангистауской области провел внеплановую проверку в отношении Rixos Water World Aktau по факту сброса сточных вод в озеро Караколь. Специалисты департамента провели анализ воды, результаты которого показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Проверка началась после того, как на озере стали массово гибнуть лебеди.
Rixos демонтировал трубу, которая вела в озеро Караколь.