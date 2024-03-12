Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Марта
+5...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.91 KZT
  • €1 = 491.15 KZT
  • 1 RUB = 4.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 1154

Министр экологии: До 350 млн тенге вырос штраф для отеля Rixos в Актау

Сумма штрафа для отеля Rixos в Актау выросла до 350 миллионов тенге. Об этом рассказал министр экологии Ерлан Нысанбаев, сообщает Tengrinews.kz.

Фото из архива Лады
На брифинге после заседания правительства главу Минэкологии корреспондент Tengrinews.kz спросил о сбросе отелем Rixos в Актау сточных вод в озеро Караколь. По словам чиновника, была проведена внеплановая проверка и определен ущерб на сумму более 300 миллионов тенге.

"Полностью произведен демонтаж сточной трубы, которая позволяла им сливать воду в водоем. Было сделано подключение к центральной канализационной системе. Впредь выбросов канализационных стоков этой компанией уже не предвидится", - заверил Нысанбаев.


На уточняющий вопрос о точной сумме штрафа министр ответил: 

"В пределах около 300 миллионов, если не ошибаюсь, 352 миллиона тенге".


Ранее стало известно, что отель Rixos в Актау оштрафовали за сброс сточных вод в озеро Караколь. Тогда общая сумма штрафа по двум статьям Административного кодекса (328, 331) составила 2 078 663 тенге.

Незадолго до этого департамент экологии Мангистауской области провел внеплановую проверку в отношении Rixos Water World Aktau по факту сброса сточных вод в озеро Караколь. Специалисты департамента провели анализ воды, результаты которого показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Проверка началась после того, как на озере стали массово гибнуть лебеди.

Rixos демонтировал трубу, которая вела в озеро Караколь.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:04
А как красиво рассказывали о своих чистых стоках.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ROBIN (Посетители) Сегодня, 14:59
Rixos построил отличный отель с Аквапарком, а то что некуда было сливать говно из отеля, так в этом виноват акимат области который вовремя не построил обещанные канализационные сети.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 14:56
А деньги от штрафа пойдут на покупку новых лебедей или в казну, а потом по карманам.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Argallo (Посетители) Сегодня, 13:41
Мало. Эту контору надо закрыть полностью. Весь город страдает от них.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика