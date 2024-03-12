Министр экологии: До 350 млн тенге вырос штраф для отеля Rixos в Актау

"Полностью произведен демонтаж сточной трубы, которая позволяла им сливать воду в водоем. Было сделано подключение к центральной канализационной системе. Впредь выбросов канализационных стоков этой компанией уже не предвидится", - заверил Нысанбаев.

"В пределах около 300 миллионов, если не ошибаюсь, 352 миллиона тенге".