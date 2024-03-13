Эколог назвал суда, оставившие масляные пятна на Каспии

Снимок со спутника Sentinel-1
«Эко Мангистау» предоставил список судов, допустивших разлив в Каспийское море.
Рис. 1. Судовой разлив на РЛИ Sentinel-1A от 6 марта 2024 в 02:24 UTC, рядом танкером «Караганда», который стоит на якоре с конца февраля.
Рис. 2. Четыре пятна на РЛИ Sentinel-1A от 7 марта в 14:30 UTC (флажки и на врезке) в районе судовой трассы, которой прошло российское грузовое судно «Elegance» 6 марта 2024 года в 00:45 UTC, что однозначно указывает на их судовое происхождение.
Рис. 3. Судовой разлив на траверзе мыса Ракушечный на РЛИ Sentinel-1A от 7 марта 2024 года в 14:30 UTC. Расположен около судовой трассы, идущей из порта Курык.
Напомним, ранее на публичном канале спутникового мониторинга мест обитания тюленей в Северном Каспии в Telegram появился снимок со спутника Sentinel-1. Отмечалось, что на нем видны несколько сомнительных пятен, вероятно, антропогенного происхождения. Департамент экологии по Мангистауской области провел обследование побережья в Актау и взял пробы воды. По выводам специалистов – вода чистая и никаких загрязнений нет.
В минэкологии также предположили, что сброс в каспийские воды мог быть несанкционированным, добавив, что вопрос будет отрабатываться вместе с пограничной службой и «теми государственными органами, которые имеют право заниматься такими оперативными вещами».
- Сегодня стало известно, что все обнаруженные пятна представляют собой судовые разливы. На радиолокационном изображении (РЛИ) от 6 марта 2024 разлив принадлежит танкеру «Караганда», который стоит на якоре с конца февраля. Судовые разливы на РЛИ от 7 марта 2024 года принадлежат неизвестному судну, которое прошло примерно той же трассой, что и судно «Elegance» 7 марта, рано утром, - сообщили в организации.
Рис. 1. Судовой разлив на РЛИ Sentinel-1A от 6 марта 2024 в 02:24 UTC, рядом танкером «Караганда», который стоит на якоре с конца февраля.
Рис. 2. Четыре пятна на РЛИ Sentinel-1A от 7 марта в 14:30 UTC (флажки и на врезке) в районе судовой трассы, которой прошло российское грузовое судно «Elegance» 6 марта 2024 года в 00:45 UTC, что однозначно указывает на их судовое происхождение.
Рис. 3. Судовой разлив на траверзе мыса Ракушечный на РЛИ Sentinel-1A от 7 марта 2024 года в 14:30 UTC. Расположен около судовой трассы, идущей из порта Курык.
- Институт океанологии РАН провел дополнительный анализ в ответ на пост о том, что на месте пятна не были обнаружены. Все обнаруженные пятна представляют собой судовые разливы. Судовые разливы необязательно являются разливами сырой нефти или тяжелых нефтепродуктов (корабельного топлива), очень часто это балластные, промывочные, льяльные (трюмовые) воды или корабельные отходы (отработка и т.п.), сильно разбавленные водой, и, в зависимости от ГМУ (ветра и волнения), могут существовать на морской поверхности от 3 до 12 часов, - заключили в «Эко Мангистау».
Напомним, ранее на публичном канале спутникового мониторинга мест обитания тюленей в Северном Каспии в Telegram появился снимок со спутника Sentinel-1. Отмечалось, что на нем видны несколько сомнительных пятен, вероятно, антропогенного происхождения. Департамент экологии по Мангистауской области провел обследование побережья в Актау и взял пробы воды. По выводам специалистов – вода чистая и никаких загрязнений нет.
В минэкологии также предположили, что сброс в каспийские воды мог быть несанкционированным, добавив, что вопрос будет отрабатываться вместе с пограничной службой и «теми государственными органами, которые имеют право заниматься такими оперативными вещами».
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