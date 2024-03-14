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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 433

Какое нарушение ПДД чаще всего фиксируют камеры «Сергек» в Актау

В департаменте полиции Мангистауской области рассказали, какое нарушение правил дорожного движения чаще всего фиксируются камерами «Сергек» на дорогах Актау.

Фото из архива
Аппаратно-программные комплексы (АПК) Сергек функционируют на территории города с 18 июля 2023 года. На дорогах Актау и Мунайлинского района установлено 1138 камер.

В полиции региона рассказали, какое нарушение правил дорожного движения чаще всего фиксируются камерами «Сергек» на дорогах Актау.

- Самое популярное нарушение среди жителей города — это превышение установленной скорости движения, - сообщили в ведомстве.


Департамент полиции Мангистауской области призывает участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.

О том, какие нарушения фиксирует система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.

Где расположены камеры видеонаблюдения «Сергек» в Мангистау.

В Мангистау есть три специальных технических средства, которые работают в автоматическом режиме, определяя водителей, превышающих скорость движения: система видеонаблюдения «Сергек», бортовой аппаратно-программный комплекс «Кибер-шериф», переносной скоростемер «Скат-П».



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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
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  • синдбад
 jokerok (Посетители) Сегодня, 17:27
Телефоны когда будут фиксировать? Задолбали, полгорода в телефон смотрят во время езды. По поведению на дороге сразу видно.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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