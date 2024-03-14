Какое нарушение ПДД чаще всего фиксируют камеры «Сергек» в Актау

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Аппаратно-программные комплексы (АПК) Сергек функционируют на территории города с 18 июля 2023 года. На дорогах Актау и Мунайлинского района установлено 1138 камер.
В полиции региона рассказали, какое нарушение правил дорожного движения чаще всего фиксируются камерами «Сергек» на дорогах Актау.
Департамент полиции Мангистауской области призывает участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.
О том, какие нарушения фиксирует система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.
Где расположены камеры видеонаблюдения «Сергек» в Мангистау.
В Мангистау есть три специальных технических средства, которые работают в автоматическом режиме, определяя водителей, превышающих скорость движения: система видеонаблюдения «Сергек», бортовой аппаратно-программный комплекс «Кибер-шериф», переносной скоростемер «Скат-П».
В полиции региона рассказали, какое нарушение правил дорожного движения чаще всего фиксируются камерами «Сергек» на дорогах Актау.
- Самое популярное нарушение среди жителей города — это превышение установленной скорости движения, - сообщили в ведомстве.
Департамент полиции Мангистауской области призывает участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.
О том, какие нарушения фиксирует система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.
Где расположены камеры видеонаблюдения «Сергек» в Мангистау.
В Мангистау есть три специальных технических средства, которые работают в автоматическом режиме, определяя водителей, превышающих скорость движения: система видеонаблюдения «Сергек», бортовой аппаратно-программный комплекс «Кибер-шериф», переносной скоростемер «Скат-П».