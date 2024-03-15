Роза Рымбаева выступила на набережной Актау вопреки штормовому ветру

Концерт на набережной был анонсирован 14 марта в 7 часов вечера. Жителям региона пришли уведомления об угрозе возникновения пыльных бурь и ветре до 20 м/с. К сожалению, немногие горожане рискнули выходить из дома в такую погоду. Перед сценой амфитеатра собралось не больше 50 человек. По словам организаторов, Розе Рымбаевой предлагали отменить выступление из-за чрезвычайного положения, однако артистка наотрез отказалась и вышла к публике.Стоит отметить, что ранее в этот же день Роза Рымбаева выступала на сцене в местности Отпан тау, где проходили массовые гулянья и празднование Амал мейрамы.Ранее народная артистка дала бесплатные концерты в Бейнеу, Мунайлинском районе и Жанаозене. Послушать Розу Рымбаеву в преддверии праздников смогли более тысячи мангистаусцев.- Впервые я посетила Актау в 1977-1978 годах, и тогда этот город выглядел совершенно иначе. Сегодня Актау стал одним из крупных и красивых городов. Впечатления от его облика особенные. Когда публика уважает исполнителя и рада его выступлению, это является лучшей оценкой для нас. Хочу поздравить всех жителей Актау с праздником Амал! Пусть у вас будет счастливый год! - сказала Роза Рымбаева.