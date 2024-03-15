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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 09:55

Просмотров: 9

Роза Рымбаева выступила на набережной Актау вопреки штормовому ветру

Плохая погода не помешала народной артистке выйти на сцену амфитеатра в Актау, где она давала бесплатный концерт для жителей областного центра, отмечающего в этот день Амал мейрамы, сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

стоп кадр из видео/instagram_ 112_aktau
Концерт на набережной был анонсирован 14 марта в 7 часов вечера. Жителям региона пришли уведомления об угрозе возникновения пыльных бурь и ветре до 20 м/с. К сожалению, немногие горожане рискнули выходить из дома в такую погоду. Перед сценой амфитеатра собралось не больше 50 человек. По словам организаторов, Розе Рымбаевой предлагали отменить выступление из-за чрезвычайного положения, однако артистка наотрез отказалась и вышла к публике.

Стоит отметить, что ранее в этот же день Роза Рымбаева выступала на сцене в местности Отпан тау, где проходили массовые гулянья и празднование Амал мейрамы.

Роза Рымбаева выступила на набережной Актау вопреки штормовому ветру



Ранее народная артистка дала бесплатные концерты в Бейнеу, Мунайлинском районе и Жанаозене. Послушать Розу Рымбаеву в преддверии праздников смогли более тысячи мангистаусцев.

- Впервые я посетила Актау в 1977-1978 годах, и тогда этот город выглядел совершенно иначе. Сегодня Актау стал одним из крупных и красивых городов. Впечатления от его облика особенные. Когда публика уважает исполнителя и рада его выступлению, это является лучшей оценкой для нас. Хочу поздравить всех жителей Актау с праздником Амал! Пусть у вас будет счастливый год! - сказала Роза Рымбаева.

Роза Рымбаева выступила на набережной Актау вопреки штормовому ветру


Роза Рымбаева выступила на набережной Актау вопреки штормовому ветру



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