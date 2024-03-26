Акимат Актау: «Залатанную» женщиной яму заасфальтируют в ближайшее время

«Эти работы ведутся в соответствии с дефектным актом, составленным городским отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В данное время подрядная компания планирует провести ямочный ремонт автомобильных дорог №18 и №25», - рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.

Более того, в городской администрации отчитались о том, что ямочный ремонт в Актау начался еще 1 марта и идет полным ходом.Так, за неполный месяц коммунальщиками «починено» 755,50 м2 автомобильных дорог. И работы по укладке асфальта продолжаются.В ямочном ремонте задействовано 6 единиц техники и 15 сотрудников. Уже завершены следующие участки:- автомобильная дорога №22, от 17 до 32В мкр.;- автомобильная дорога №24, от триумфальной арки (круговая дорога) до 35 мкр.;- автомобильная дорога №31, в районе гостиницы «Арман»;- автомобильная дорога №9, в районе Зеленого рынка;- автомобильная дорога №14, в районе департамента по делам обороны Мангистауской области;- автомобильная дорога №22, в районе торгового центра «Олжа»;- 17 микрорайон, спорткомплекс «Халык арена»;- автомобильная дорога №7, мкр., «Самал» (спуск);- автомобильная дорога №15, в районе ЖК «Оазис».Напомним, в сети появилось видео того, как одна из жительниц Актау со своим ребенком «латают» яму в 11 мкр., между 3 и 60 домами. Ранее актауские водители объявили челленд «Плачу налоги, где дороги?».