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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Вчера, 21:32

Просмотров: 467

Акимат Актау: «Залатанную» женщиной яму заасфальтируют в ближайшее время

Сердца чиновников «тронуло» видео, на котором жительница Актау самостоятельно «латает» яму на дороге. В пресс-службе акимата города сообщили, что специалисты уже выехали по данному адресу и в ближайшее время устранят дефект.

Кадр из видео
Более того, в городской администрации отчитались о том, что ямочный ремонт в Актау начался еще 1 марта и идет полным ходом.

Так, за неполный месяц коммунальщиками «починено» 755,50 м2 автомобильных дорог. И работы по укладке асфальта продолжаются.

«Эти работы ведутся в соответствии с дефектным актом, составленным городским отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В данное время подрядная компания планирует провести ямочный ремонт автомобильных дорог №18 и №25», - рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.


Акимат Актау: «Залатанную» женщиной яму заасфальтируют в ближайшее время



В ямочном ремонте задействовано 6 единиц техники и 15 сотрудников. Уже завершены следующие участки:

- автомобильная дорога №22, от 17 до 32В мкр.;
- автомобильная дорога №24, от триумфальной арки (круговая дорога) до 35 мкр.;
- автомобильная дорога №31, в районе гостиницы «Арман»;
- автомобильная дорога №9, в районе Зеленого рынка;
- автомобильная дорога №14, в районе департамента по делам обороны Мангистауской области;
- автомобильная дорога №22, в районе торгового центра «Олжа»;
- 17 микрорайон, спорткомплекс «Халык арена»;
- автомобильная дорога №7, мкр., «Самал» (спуск);
- автомобильная дорога №15, в районе ЖК «Оазис».

Напомним, в сети появилось видео того, как одна из жительниц Актау со своим ребенком «латают» яму в 11 мкр., между 3 и 60 домами. Ранее актауские водители объявили челленд «Плачу налоги, где дороги?».



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