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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 18:26

Просмотров: 323

У каждой ямы свой хозяин! Жители Актау возмущены состоянием дорог

После публикации видео с женщиной, латавшей участок на проезжей части, от жителей 11 микрорайона посыпались жалобы на общее состояние дорог. В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в ближайшее время ситуация улучшится.

Фото жителей 11 микрорайона
Горожане рассказали корреспонденту Lada.kz, что им не в первый раз приходится самостоятельно засыпать образовавшиеся в дорожном покрытии дыры в 11 микрорайоне.

У каждой ямы свой хозяин! Жители Актау возмущены состоянием дорог


- Жители дома №60 в 11 микрорайоне хотели бы выразить свое возмущение касательно устранения ям на дороге возле нашего дома. Сегодня работники городского акимата устранили только одну из ям, при этом подчеркнув, что удовлетворили жалобы жителей. Однако нами также были временно залатаны и другие ямы по дороге в микрорайон. Мы просто не смогли выложить все в одном видео. Ямы причиняют серьезные неудобства всем водителям, - рассказали горожане.


Люди попросили власти обратить внимание на проблемные участки и отремонтировать их.



Пояснение по сложившейся ситуации предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

- Наш отдел отвечает за ремонт центральных дорог. Попавший ранее на видео участок, который ремонтировала женщина, входит в их число. Те дороги, которые упомянули жители дома №60 сейчас, относятся к внутримикрорайонным дорогам. За их состояние отвечает Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. На текущий момент специалисты отдела проводят конкурс на определение подрядной организации, которая и устранит образовавшиеся дефекты, - сообщили в отделе.


Там же добавили, что в 2024 году планируется отремонтировать 12 тысяч квадратных метров центральных дорог. На эти цели выделено порядка 120 миллионов тенге. Работы уже ведутся.

Напомним, ранее жители Актау сняли на видео женщину и ребенка, которые латали дыру, образовавшуюся на проезжей части в 11 микрорайоне. После публикации кадров чиновники отчитались, что устранили дефект.



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Комментарии ( 1 )

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 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 19:13
Кто нибудь отвечает за что нибудь. Может хватит друг на друга стрелки кидать. За что налоги платим. Знают только пугать машину на штраф стоянку, пеня, штрафы и.т.д. Если ямы на дороге есть вы хотя бы белой краской ямы обводите что бы водители видели. В каждой сфере кому не обратись ни кто ни за что не отвечает. Каждый год одно и тоже всё обещают.
 
 

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