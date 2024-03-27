У каждой ямы свой хозяин! Жители Актау возмущены состоянием дорог

- Жители дома №60 в 11 микрорайоне хотели бы выразить свое возмущение касательно устранения ям на дороге возле нашего дома. Сегодня работники городского акимата устранили только одну из ям, при этом подчеркнув, что удовлетворили жалобы жителей. Однако нами также были временно залатаны и другие ямы по дороге в микрорайон. Мы просто не смогли выложить все в одном видео. Ямы причиняют серьезные неудобства всем водителям, - рассказали горожане.

- Наш отдел отвечает за ремонт центральных дорог. Попавший ранее на видео участок, который ремонтировала женщина, входит в их число. Те дороги, которые упомянули жители дома №60 сейчас, относятся к внутримикрорайонным дорогам. За их состояние отвечает Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. На текущий момент специалисты отдела проводят конкурс на определение подрядной организации, которая и устранит образовавшиеся дефекты, - сообщили в отделе.