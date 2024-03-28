В Актау пройдет мирный митинг в защиту животных

- Ситуация сложная. Живодерские поправки уничтожат всякую надежду на справедливое, гуманное и безопасное общество! Нельзя оставаться в стороне. То, что происходит за закрытыми дверями «отловов», страшно. Мы все знаем, что по нашей области повсюду трупные ямы, в которых жгут и закапывают ещё живых животных! Мы знает, что уровень жестокости и ненависти у наших детей недопустимо жесток, а те дети, которые относятся к домашним любимцам с любовью и добротой, подвергаются психологическим травмам из-за жестокого отношения окружающих. Мы отлично знаем с вами, что власти не выполняют Закон «Об ответственном обращении с животными! Огромная просьба принять участие в митинге!, - сообщили представители фонда «Шанс» в социальных сетях.

Мирный митинг пройдетРанее зоозащитникам отказали в проведении мирного митинга в Актау. Волонтеры намеревались на нем высказаться против предложенной депутатом эвтаназии для животных, а также ситуации с отстрелом и поджогом трупов собак в пригороде Актау.Позже зоозащитники убедились, что 2 марта никаких работ не производилось и они обвинили акимат в обмане.В городской администрации ответили на обвинения зоозащитников, которые подозревают во лжи заместителя акима Актау.