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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:24

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В Актау пройдет мирный митинг в защиту животных

Мирный митинг в защиту Закона «Об ответственном обращении с животными» пройдет 31 марта на территории автостоянки, расположенной в жилом массиве «Приморский», сообщают волонтеры. Проведение мероприятия им утвердил акимат.

Иллюстративное фото
Мирный митинг пройдет 31 марта на территории автостоянки, расположенной в жилом массиве «Приморский», с 11:00 до 13:00.

- Ситуация сложная. Живодерские поправки уничтожат всякую надежду на справедливое, гуманное и безопасное общество! Нельзя оставаться в стороне. То, что происходит за закрытыми дверями «отловов», страшно. Мы все знаем, что по нашей области повсюду трупные ямы, в которых жгут и закапывают ещё живых животных! Мы знает, что уровень жестокости и ненависти у наших детей недопустимо жесток, а те дети, которые относятся к домашним любимцам с любовью и добротой, подвергаются психологическим травмам из-за жестокого отношения окружающих. Мы отлично знаем с вами, что власти не выполняют Закон «Об ответственном обращении с животными! Огромная просьба принять участие в митинге!, - сообщили представители фонда «Шанс» в социальных сетях.


Ранее зоозащитникам отказали в проведении мирного митинга в Актау. Волонтеры намеревались на нем высказаться против предложенной депутатом эвтаназии для животных, а также ситуации с отстрелом и поджогом трупов собак в пригороде Актау.

Позже зоозащитники убедились, что 2 марта никаких работ не производилось и они обвинили акимат в обмане.

В городской администрации ответили на обвинения зоозащитников, которые подозревают во лжи заместителя акима Актау.



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