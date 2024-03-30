Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Марта
+9...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 481.81 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:56

Просмотров: 377

В Актау высаженные деревья на месте планируемой автобусной остановки перенесли

В городской администрации объяснили, почему на выделенном под остановочный павильон участке в 7 микрорайоне появились саженцы деревьев.

Фото жителей дома №3 в 7 микрорайоне
В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства ответили, что между чиновниками и озеленителями возникло недопонимание. Рабочие, со слов представителей отдела, не поняли, что в месте, где они высадили молодые деревья, должна быть автобусная остановка.

В настоящее время, как заверили власти, саженцы пересадили недалеко от места ожидания общественного транспорта.

В Актау высаженные деревья на месте планируемой автобусной остановки перенесли


Напомним, ранее горожане просили установить у дома №3 в 7 микрорайоне дорожный знак автобусной остановки, а также оборудовать крытый павильон.

После обращения актаусцев знак появился. Комфортным место ожидания общественного транспорта власти пообещали сделать до конца этого года. Причину промедлений в решении вопроса чиновники не объяснили.

Позже представители акимата признали, что ямы выкопаны неправильно. Упущение допустили озеленители подрядной организации ТОО «Green City Aktau». Власти заверили, что компания все исправит.

Сегодня, 30 марта, на месте планируемой автобусной остановки высадили деревья.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
glu-info (Посетители) Сегодня, 19:16
Упущение допустили озеленители подрядной организации ТОО «Green City Aktau». Власти заверили, что компания все исправит.
Озеленители высадили там где им сказали. Это "власти" ушами хлопают. Иногда зад нужно поднимать и смотреть что в городе происходит.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика