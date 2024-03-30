В Актау высаженные деревья на месте планируемой автобусной остановки перенесли

Фото жителей дома №3 в 7 микрорайоне
В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства ответили, что между чиновниками и озеленителями возникло недопонимание. Рабочие, со слов представителей отдела, не поняли, что в месте, где они высадили молодые деревья, должна быть автобусная остановка.
В настоящее время, как заверили власти, саженцы пересадили недалеко от места ожидания общественного транспорта.
Напомним, ранее горожане просили установить у дома №3 в 7 микрорайоне дорожный знак автобусной остановки, а также оборудовать крытый павильон.
После обращения актаусцев знак появился. Комфортным место ожидания общественного транспорта власти пообещали сделать до конца этого года. Причину промедлений в решении вопроса чиновники не объяснили.
Позже представители акимата признали, что ямы выкопаны неправильно. Упущение допустили озеленители подрядной организации ТОО «Green City Aktau». Власти заверили, что компания все исправит.
Сегодня, 30 марта, на месте планируемой автобусной остановки высадили деревья.
В настоящее время, как заверили власти, саженцы пересадили недалеко от места ожидания общественного транспорта.
Напомним, ранее горожане просили установить у дома №3 в 7 микрорайоне дорожный знак автобусной остановки, а также оборудовать крытый павильон.
После обращения актаусцев знак появился. Комфортным место ожидания общественного транспорта власти пообещали сделать до конца этого года. Причину промедлений в решении вопроса чиновники не объяснили.
Позже представители акимата признали, что ямы выкопаны неправильно. Упущение допустили озеленители подрядной организации ТОО «Green City Aktau». Власти заверили, что компания все исправит.
Сегодня, 30 марта, на месте планируемой автобусной остановки высадили деревья.