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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:49

Просмотров: 366

После отказа в показе фильма кинотеатрами режиссер из Актау выложил его на YouTube

Режиссер из Актау Канат Майлыбаев, которому кинотеатры страны отказали в показе собственного фильма, опубликовал его для зрителей на платформе YouTube.

Обложку предоставил режиссер Канат Майлыбаев
Режиссер криминальной драмы «Бес қақпан» Канат Майлыбаев решил опубликовать свою работу в Сети. Он разделил фильм на шесть 20-минутных серий и планирует показывать их еженедельно.

Первая серия уже появилась на YouTube. За два дня ее посмотрели более 4000 человек.

Режиссер надеется, что фильм вызовет положительную реакцию зрителей.

Напомним, в конце прошлого года актауский режиссер представил трейлер фильма. Он отразил волнующие нынешнее общество проблемы - азартные игры в интернете и финансовые пирамиды, а также их влияние на людей. Опытом героев картины автор пытается предостеречь зрителей от совершения ошибок.

Позже выяснилось, что кинотеатры отказали режиссеру в показе фильма.

Канат Майлыбаев по этому поводу сделал видеозаявление.

В итоге 12 марта режиссеру разрешили представить фильм зрителю только один раз.




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