После отказа в показе фильма кинотеатрами режиссер из Актау выложил его на YouTube

Обложку предоставил режиссер Канат Майлыбаев
Режиссер криминальной драмы «Бес қақпан» Канат Майлыбаев решил опубликовать свою работу в Сети. Он разделил фильм на шесть 20-минутных серий и планирует показывать их еженедельно.
Первая серия уже появилась на YouTube. За два дня ее посмотрели более 4000 человек.
Режиссер надеется, что фильм вызовет положительную реакцию зрителей.
Напомним, в конце прошлого года актауский режиссер представил трейлер фильма. Он отразил волнующие нынешнее общество проблемы - азартные игры в интернете и финансовые пирамиды, а также их влияние на людей. Опытом героев картины автор пытается предостеречь зрителей от совершения ошибок.
Позже выяснилось, что кинотеатры отказали режиссеру в показе фильма.
Канат Майлыбаев по этому поводу сделал видеозаявление.
В итоге 12 марта режиссеру разрешили представить фильм зрителю только один раз.
Первая серия уже появилась на YouTube. За два дня ее посмотрели более 4000 человек.
Режиссер надеется, что фильм вызовет положительную реакцию зрителей.
Напомним, в конце прошлого года актауский режиссер представил трейлер фильма. Он отразил волнующие нынешнее общество проблемы - азартные игры в интернете и финансовые пирамиды, а также их влияние на людей. Опытом героев картины автор пытается предостеречь зрителей от совершения ошибок.
Позже выяснилось, что кинотеатры отказали режиссеру в показе фильма.
Канат Майлыбаев по этому поводу сделал видеозаявление.
В итоге 12 марта режиссеру разрешили представить фильм зрителю только один раз.
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